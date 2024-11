"À 18 ans, c'est déjà un patron sur le terrain" : avec Nolan Traoré, le basket français tient (encore) un nouveau phénomène

Les Bleus du basket sont de retour en France ! Après leur médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Paris cet été, les basketteurs français disputent les qualifications pour l'Euro 2025. Ils sont à Poitiers à 17 heures dimanche 24 novembre, au Futuroscope, pour affronter Chypre, quelques jours seulement après leur victoire à Nicosie (75-59). L'équipe de France, dans laquelle évolue pour la première fois, sur ce rassemblement, le jeune Nolan Traoré, au poste de meneur. Le nouveau phénomène du basket tricolore.

C'est à croire que la source est intarissable. Après Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher, Alex Sarr ou encore Tidjane Salaun, la France va encore faire parler d'elle, en juin prochain, lors de la draft de la NBA, où les franchises se répartissent les meilleurs espoirs du basket mondial. La nouvelle comète tricolore s'appelle Nolan Traoré. Il n'a que 18 ans, et beaucoup voient en lui le successeur de Tony Parker. Dans la grande ligue américaine, mais aussi en équipe de France, qu'il découvre cette semaine. "C'est un honneur de représenter son pays. C'est la France qui m'a formé", explique Nolan Traoré.

"Impressionnant de précocité"

Le garçon est déjà un homme, de peu de mots, mais aux ambitions claires. Et sans détour, pour lui, c'est la NBA. "C'est clairement l'objectif de cette année, explique le joueur français. Je veux être le plus haut possible et jouer le mieux possible." Nolan Traoré sait ce qu'il veut, et il a le talent pour. Il impressionne déjà ses coéquipiers en équipe de France, comme Paul Lacombe. Avec Nanterre, il a affronté Nolan Traoré, au début du mois, et difficile de l'oublier : "Il a à peine 18 ans et c'est déjà un patron sur un terrain. Il y a trois semaines, chez nous, il nous a mis 20 points. Je me rappelle qu'à son âge, je ne faisais pas du tout ce qu'il faisait. C'est quand même impressionnant de précocité."

Car avant de rejoindre la NBA, Nolan Traoré a choisi de rester en France, dans l'élite, là où il s'est révélé : au SQBB à Saint-Quentin, en Picardie. "Aujourd'hui, Nolan, c'est vraiment un jeune qui a un énorme potentiel, estime Julien Mahé, son entraîneur au SQBB. En restant chez nous, il savait qu'il allait avoir beaucoup de responsabilités. Ce n'est jamais simple pour des jeunes avec autant de choses autour d'eux, de rester bien concentré sur le basket par rapport à son jeu, par rapport à l'équipe. On essaye de le mettre dans les meilleures conditions possibles en tout cas."

"Un futur grand"

Nolan Traoré ne passe pas inaperçu, surtout pas au Palais des sports Pierre Ratte de Saint-Quentin. Le phénomène attire tous les regards, particulièrement ceux des recruteurs. "Il faut savoir qu'à chaque match à domicile, il y a entre trois, quatre, cinq scouts NBA qui sont présents dans la salle, explique Anthony Ottou, qui suit Nolan Traoré et son équipe pour le quotidien régional, l'Aisne Nouvelle. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Saint-Quentin qu'il y a un joueur de ce talent et avec autant d'attentes. Il a été très courtisé par des équipes d'Euroligue, de facultés américaines ou en Australie. Il n'y a pas de secret, c'est un futur grand."

Nolan Traoré est régulièrement annoncé dans le top 5 des meilleurs espoirs que la NBA va s'arracher en juin 2025.