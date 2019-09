DIRECT. Coupe du monde de basket : les Bleus sont à une victoire de la finale. Suivez la demie entre la France et l'Argentine

Ce qu'il faut savoir

Après leur exploit historique contre les Etats-Unis, défaits pour la première fois en compétition officielle depuis 2006, l'équipe de France compte bien aller plus loin encore et vise l'or dans cette Coupe du monde de basket. Les Bleus, emmenés par Evan Fournier et Rudy Gobert, vont donc devoir faire face à l'Argentine, vendredi 13 septembre, à 14 heures, pour une place en finale de ce Mondial en Chine.

En cas de victoire, ils retrouveraient alors soit l'Espagne, leur grande rivale, soit l'Australie, la seule équipe qui ait battu les Bleus pour l'instant (de deux petits points seulement). Suivez cette demi-finale en direct sur franceinfo.fr.

Ne pas se laisser gagner par l'euphorie. En 2014, la sélection française avait créé une énorme sensation – sans Tony Parker – en quart de finale en éliminant l'Espagne sur son sol. Mais les Français avaient manqué la marche suivante contre les Serbes. Battre les Etats-Unis, "c'est un exploit certes, a convenu Nicolas Batum, mais on n'a rien fait. On n'a aucune médaille autour du cou." Un discours partagé par Evan Fournier et Rudy Gobert, les deux leaders de cette équipe, qui ont affiché sur les réseaux sociaux leur volonté de gagner cette Coupe du monde. Ni plus ni moins.

Attention à l'Albiceleste ! L'Argentine connaît une dynamique similaire à la France : elle vient elle aussi de déjouer les pronostics en éliminant la Serbie, considérée comme le premier outsider pour le titre derrière les Etats-Unis. C'est le pivot Luis Scola, 39 ans et dix saisons en NBA au compteur, qui a porté les siens dans ce quart de finale, bien épaulé par Facundo Campazzo, l'un des meilleurs meneurs d'Euroligue à son poste, ou Gabriel Deck, tous deux au Real Madrid. A noter que la France avait affronté l'Albiceleste en match de préparation fin août à Villeurbanne et l'avait largement emporté (77-58).

Leur billet pour Tokyo est déjà validé. S'ils ne sauraient s'en contenter, les Bleus ont déjà rempli l'objectif qu'ils s'étaient fixés avant le tournoi : se qualifier directement pour les Jeux olympiques de 2020. Avec l'Espagne, ils sont les deux seuls Européens dans le dernier carré de cette Coupe du monde où plusieurs grandes nations du Vieux continent se sont ratées, surtout la Serbie et la Grèce. Pas besoin donc de passer par un tournoi de qualification au début de l'été prochain, juste après une longue saison NBA et un mois avant les Jeux.