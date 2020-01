La veuve de Kobe Bryant se dit "complètement anéantie"

Vanessa Bryant s'est exprimée sur Instagram, mercredi. Elle était silencieuse depuis l'accident survenu dimanche.

"C'est impossible d'imaginer la vie sans eux." La veuve de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, a fait part de son chagrin et de sa douleur, mercredi 29 janvier, après la mort de son époux. "Mes filles et moi (...) sommes complètement anéanties par la perte soudaine de mon mari, Kobe - le formidable père de nos enfants; et de ma belle et douce Gianna - une fille aimante, généreuse et merveilleuse, la formidable soeur de Natalia, Bianka et Capri", a-t-elle écrit sur Instagram.

"Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur en ce moment", ajoute Vanessa Bryant, qui ne s'était pas exprimée depuis l'accident survenu dimanche. Elle remercie "les millions de gens qui nous ont manifesté leur soutien et leur amour à travers cette épreuve" dans un message accompagné d'une photo des six membres de la famille. "Nous nous levons chaque jour et nous essayons d'aller de l'avant parce que Kobe et notre bébé, Gigi, nous montrent le chemin", poursuit-elle.

"Nous sommes aussi anéanties pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons leur peine", ajoute la veuve de Kobe. Elle a dit avoir ouvert une collecte de fonds pour les aider financièrement, via la fondation qu'elle avait créée avec son époux.

La prochaine rencontre des Lakers, l'équipe au sein de laquelle évoluait Kobe Bryant, doit avoir lieu vendredi face aux Trail Blazers de Portland, au Staples Center. Cela laisse peu de temps aux basketteurs de LA pour reprendre leurs esprits. Le prix des billets pour le match ce match s'est envolé sur la plateforme de revente StubHub, où les places les mieux situées étaient proposés à un prix avoisinant 18 000 dollars (16 300 euros). StubHub a annoncé qu'elle allait verser le produit de la vente des billets pour ce match à la fondation créée par le couple Bryant.