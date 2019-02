La NBA lance un championnat professionnel de basket en Afrique

Les basketteurs africains n’auront plus besoin de quitter leurs pays pour être visibles. Ils ont désormais leur propre Ligue et leur propre championnat. Celui-ci

portera l'empreinte de la NBA, la prestigieuse Fédération américaine de basket, qui fait rêver tous les joueurs du monde. C’est la première fois que la NBA organise une compétition hors d’Amérique du Nord avec la participation de la Fédération internationale de basket .

La BAL, ou la Basket African League, regroupera une dizaine de pays dont le Sénégal, le Nigeria, l’Afrique du Sud, l’Angola, la Tunisie ou bien encore l’Egypte. Le championnat débutera dans un an et opposera 12 équipes déjà existantes. Un pays ne pourra pas être représenté par plus de deux équipes et les premiers tournois de qualifications auront lieu en 2019.

Ce championnat est une étape importante pour le développement du basket en Afrique (…). Ce sera un moteur économique pour créer de nouvelles opportunitésAdam Silver, dirigeant de la NBA

En plus de cette organisation inédite sur le continent, la NBA et la FIBA ont l’intention de créer un Fonds spécial dédié à la formation des joueurs, des entraîneurs et des arbitres sur le continent africain. Au programme également, un investissement important dans les infrastructures : terrains, gymnases, stades, etc.

La NBA, dont le vice-président n'est autre que l'ancien basketteur sénégalais Amadou Gallo Fall, devrait proposer une offre spéciale au marché africain pour suivre les matchs de la Ligue américaine.

La Ligue africaine de basket offrira aux meilleurs joueurs une opportunité pour montrer leur talent et sera une source d’inspiration pour les plus jeunesAmadou Gallo Fall, vice-président de la NBA

L'ancien président américain Barack Obama, qui a des origines africaines, s'est félicité de la création de la Ligue africaine de basket. "Je suis content de voir cette expansion en Afrique car pour un continent émergent, cela représente bien plus qu'un simple jeu sur le terrain", souligne-t-il sur Twitter. Passionné de basket, l'ancien locataire de la Maison Blanche avait participé à une campagne de promotion de la NBA pour la nouvelle Ligue africaine.

I’ve always loved basketball because it’s about building a team that’s equal to more than the sum of its parts. Glad to see this expansion into Africa because for a rising continent, this can be about a lot more than what happens on the court. https://t.co/lghcLaUN9a