"J'ai soif de gagner" : pour sa première à la tête de l'équipe de France de basket, "Freddy" Fauthoux veut imprimer sa marque

Ils sont de retour ! Les basketteurs français, médaillés d'argent cet été aux JO de Paris, font leur rentrée jeudi soir sur le parquet de Chypre, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2025. Mais dans une configuration particulière : ni les joueurs NBA, ni les joueurs d'Euroligue ne sont disponibles pour cette fenêtre internationale de novembre, qui conduira également les Bleus à affronter à nouveau Chypre, dimanche, à Poitiers.

Mais cette rentrée des Bleus est surtout marquée par les débuts d'un nouveau sélectionneur, à la tête des Bleus. Après quinze ans de Vincent Collet, c'est désormais Frédéric "Freddy" Fauthoux qui a pris les rênes. Pour cette première aux commandes, certains vont découvrir le "style" Fauthoux : si son prédécesseur était connu pour son flegme, lui est plutôt du genre électrique. Volcanique même. Comme joueur d'abord, à Pau-Orthez, puis comme entraîneur, intenable sur son banc de touche.

"J'espère que la France aimera mon tempérament"

Un changement de style radical, assumé par le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de basket : "C'est mon tempérament ! Je me suis construit dans le haut niveau comme ça : rien n'est facile, on ne donne rien et il faut aller le chercher. J'ai soif de gagner… Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut", plaide-t-il. Avant de glisser avec malice : "Ce caractère, les gens qui me suivait l'adoraient. Donc j'espère que la France aimera ça ! J'espère qu'on gagnera beaucoup. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne : en étant moi-même !".

Ce caractère bien trempé, certains joueurs le découvrent aussi. Mais à entendre le capitaine, Andrew Albicy, il faut croire que Freddy Fauthoux a déjà mis un peu d'eau dans son vin. "Tu sens qu'il est un peu encore timide. C'est normal. Il y a toujours une appréhension lors des premiers entraînements, d'acquérir un nouveau statut aussi. Mais tout le monde est à l'écoute, on est très focus… Donc ça se passe super bien !", assure le joueur.

Mais c'est surtout sa marque que Frédéric Fauthoux veut imprimer sur le jeu de l'équipe de France : un basket "total" qui encaisse peu, et qui marque beaucoup. Face à Chypre, qui n'a pas remporté le moindre match depuis deux ans et demi, ça ne devrait pas être trop compliqué.