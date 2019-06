"Il y aurait toutes les salles de basket à refaire" : Tony Parker se lance dans l'immobilier sportif

Quatre jours après avoir annoncé la fin de sa carrière sportive, la star du NBA a rejeté au passage toute autre forme d'ambition, notamment politique.

Tout juste retraité des parquets, Tony Parker poursuit sa reconversion de businessman. A 37 ans, l'ex-basketteur mise sur son expérience aux Etats-Unis pour refondre le paysage de l'immobilier sportif français, a-t-il confié vendredi 14 juin à l'AFP. "J'ai pensé que l'on pouvait faire quelque chose de sympa dans le domaine de l'immobilier et pour le côté sportif", a-t-il affirmé sur le circuit des 24 Heures du Mans, aux côtés de Patrice Lafargue, président du groupe immobilier IDEC.

Les deux hommes d'affaires lancent ensemble la société "9 PROM". "J'avais envie de progresser et d'apprendre encore plus sur comment cela se passe en France. Ce n'est pas un secret" a indiqué le basketteur, soulignant au passage qu'il "y aurait toutes les salles de basket à refaire".

"En foot, il y a aussi plein de choses à faire, et ensuite j'ai envie de venir dans tous les sports" se réjouit l'ex-star des Spurs de San Antonio. "Avec les JO qui arrivent, on est sur une vague hyper-positive et il y a beaucoup de personnes en France qui vont vouloir investir dans ça" a-t-il ajouté.

Des "aller retours" entre la France et les Etats-Unis

Tony Parker, qui a rejeté toute autre forme d'ambition, notamment politique, indique qu'il va se partager entre les Etats-Unis et la France. "Je serai basé aux Etats-Unis et je ferai des allers retours. J'adore les deux", explique le basketeur.

Patrice Lafargue a indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'associer pour l'instant d'autres sportifs de haut niveau à ses projets. "C'est l'histoire d'une rencontre avec Tony, d'une rencontre d'hommes, il n'y a pas de calcul". Ce dernier a toutefois précisé qu'il n'y avait pas encore de projets spécifiques identifiés entre lui et Tony Parker.