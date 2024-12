Euroligue : pourquoi le Paris Basketball va jouer en Serbie contre le Maccabi Tel-Aviv

Encore un exploit pour le Paris Basketball ? Le club joue mardi 3 décembre à 20h05 contre le Maccabi Tel-Aviv, pour le compte de la 13e journée de l'Euroligue. Un nouveau match contre un cador du basket européen qui ne doit pas effrayer les joueurs de la capitale. Les Parisiens sont en effet les leaders de la compétition européenne et vont tenter de remporter un neuvième succès de suite.

Après avoir affronté, entre autres, le FC Barcelone, le Panathinaïkos ou le Partizan Belgrade, les joueurs sont maintenant habitués aux rencontres importantes et aux chaudes ambiances. Mais les joueurs du Paris Basketball éviteront celle de la Menora Mivtachim Arena, la salle de plus de 10 000 places du Maccabi Tel-Aviv. En raison du conflit israélo-palestinien, le club israélien joue ses matchs à domicile à Belgrade (Serbie), au Pionir. Cette salle, aussi appelée Aleksandar-Nikolić et réputée pour son ambiance bouillante, accueille également certaines rencontres de l’Étoile Rouge Belgrade et du Partizan Belgrade, rappelle le Parisien.

La Serbie pour le Basket, la Hongrie pour le football

Des rencontres en terrain neutre qui ne portent pas chance au club israélien, qui a perdu trois de ses cinq matchs à "domicile". Le Maccabi Tel-Aviv, six fois vainqueur de l'Euroligue, ne pointe qu'à la 15e place du classement avec seulement quatre victoires en douze journées. Tandis que les Parisiens sont sur un incroyable parcours dans cette coupe d'Europe. Avec neuf victoires, le Paris Basketball partage la tête du classement avec les Turcs du Fenerbahçe et espère continuer sur sa lancée en Serbie.

Le club du Maccabi Tel Aviv est aussi connu pour sa section football. Mais pour les matchs de coupe d'Europe, les footballeurs jouent à "domicile" en Hongrie, comme l'équipe nationale d'Israël. Des rencontres très surveillées, notamment après les violences du 7 novembre en marge du match du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Des tensions qui avaient poussé les autorités à placer sous très haute surveillance la rencontre de Ligue des nations entre la France et Israël au Stade de France, une semaine après. Plus de 4 000 policiers, un double périmètre et des fouilles drastiques avaient notamment été déployés. Un dispositif qui pourrait être reproduit dans un peu plus d'un mois, les basketteurs du Maccabi Tel-Aviv se déplaceront dans la capitale française le 19 janvier pour affronter le Paris Basketball.