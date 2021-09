Euroligue : Monaco s'impose contre le Panathinaikos pour sa grande première dans la compétition

La "Roca Team" a parfaitement débuté son histoire avec l'Euroligue, jeudi soir à domicile, en remportant avec autorité son premier match en Euroligue contre le Panathinaikos d'Athènes (75-63). Le Prince Albert ou encore le pilote de F1 Charles Leclerc sont venus assister à la première victoire de Monaco dans la compétition-phare du basket européen. Pour leur baptême en Euroligue, les hommes de Zvezdan Mitrovic ont répondu présent contre le "Pana", l'un des clubs majeurs de la C1 depuis trois décennies, fort de six titres conquis entre 1996 et 2011.

Les Monégasques ont fait le match parfait

Le premier à lancer les hostilités a été Mike James, la nouvelle star monégasque, auteur des 5 premiers points de la rencontre (5-0, 2e). Même si l'intérieur lituanien Donatas Motiejunas a pris deux fautes après quatre minutes, les Monégasques ont continué à exercer une pression défensive étouffante durant toute la rencontre. Et au fur et à mesure que le chronomètre a tourné, le capitaine Leo Westerman (9 points) et les siens ont maîtrisé avec assurance le match.

Entre les interceptions de James, encore à court de forme mais parfois génial et l'adresse de Danilo Andjusic (17 points), les Monégasques ont terminé logiquement le premier quart-temps en tête (22-15). La suite a été une lente agonie pour le Panathinaikos. L'écart est monté à 10 points à la pause (38-28), à +14 (42-28, 23e) et jusqu'à à +22 (75-53, 37e) après le superbe panier de Motiejunas.

Mais dans une fin de rencontre tout en gestion, Monaco a réussi son premier gros coup en Euroligue pour l'emporter de 12 points (75-63) et montrer qu'elle était prête pour jouer un rôle dans cette compétition.