Euroligue : "C'est exceptionnel", exultent les Monégasques qui disputeront un cinquième match décisif face à l'Olympiakos

Même Kevin Durant a terminé le match debout. Présent en tribunes pour voir jouer son ami Mike James, la star des Brooklyn Nets est venu assister à la victoire des Monégasques (78-77) face à l'Olympiakos, poussant ainsi les Grecs à un ultime match, à Athènes, mercredi. Dans sa salle Gaston-Médecin, poussée par un public bouillant, la "Roca Team" a tenu bon et a su revenir à chaque fois que le score a été en sa défaveur, pour, après une fin de match de folie, l'emporter sur le fil face à de redoutables joueurs du Pirée.

La #RocaTeam est héroïque et arrache un match 5️⃣ dans la série grâce à sa victoire ce soir @olympiacosbc pic.twitter.com/YC5TSFdUIJ — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) April 29, 2022

Après la rencontre, après une communion avec son public et avoir été félicité par Kevin Durant, Yakuba Ouattara s'est exprimé avec une grande joie au micro de La chaîne L'Equipe : "C’est exceptionnel, c’est une super soirée. Ça n’a pas été un match facile mais on s’attendait à un match comme ça. On a encore une chance de se qualifier pour le Final Four", a entamé l'arrière monégasque, le sourire aux lèvres. Et d'ajouter sur un match compliqué à gérer : "Forcément il y avait des doutes à des moments et on savait qu’ils pouvaient nous faire payer cash nos erreurs. Mais au final, notre talent a réussi à nous faire gagner le match."

"Il faut qu'on aille là-bas prêts pour le combat"

Il faut dire qu'un atout de taille était de leur côté, comme il le sera à l'Olympiakos, pour le dernier match avec plus de 14 000 personnes attendues : "Le public a vraiment répondu présent, les supporters nous ont poussés tout au long du match. Maintenant, on sait que ça ne va pas être facile là-bas", a témoigné Ouattara depuis le parquet de la salle Gaston-Médecin. Quant à l'état d'esprit du groupe, quelques minutes seulement après la fin du match, il est déjà positif pour le prochain affrontement : "Il faut qu'on aille là-bas prêts pour le combat." Rendez-vous est pris, mercredi, avec un ultime choc à Athènes et une possible qualification historique pour le Final Four, pour les joueurs du Rocher.