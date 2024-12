Basket : le Paris Basketball bat l'Olympiakos et s'offre une 10e victoire de suite en Euroligue

Le Paris Basket ne cesse d'impressionner. Pour sa toute première participation de son histoire à l'Euroligue, le club parisien vient d'enchaîner, vendredi 6 décembre, une dixième victoire consécutive grâce à son succès à l'extérieur contre l'Olympiakos (96-90). Dans le Stade de la Paix et de l'Amitié du Pirée, les Parisiens ont infligé aux Grecs leur première défaite de la saison à domicile.

WHAT A NIGHT 🤯



On avait 20 points d’avance, ils sont revenus à égalité en 3 minutes… mais vous connaissez la force de caractère de cette équipe 🤷‍♂️



ÇA FAIT 10 ON T’A DIT 😤



Face à Evan Fournier, meilleur marqueur du match avec 25 points, le Paris Basket a bien été emmené par TJ Shorts (21 pts et 8 passes décisives). Même si leur avance a fondu à l'avantage des Grecs en fin de match, Maodo Lô a mis à l'abri les siens grâce à un tir à trois points et deux derniers lancers francs réussis.

Déjà une saison record

Les Parisiens, qui avaient déjà battu lors de la précédente journée la plus longue série d'invincibilité d'un club du championnat de France dans la compétition (8 par Monaco la saison dernière), n'ont plus perdu depuis le 17 octobre sur le terrain du Bayern Munich (109-107). Après un bon tiers de la saison régulière (14 matches sur 34), ils pointent en tête (11 victoires pour 3 défaites) avec un succès d'avance sur le Fenerbahçe et trois sur le premier non qualifié directement pour les quarts de finale, le FC Barcelone (7e).