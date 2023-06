Largement supérieures à leurs adversaires, les Bleues ne se sont pas manquées face au Monténégro, s'imposant (90-46) en quarts de finale jeudi, pour retrouver la Belgique en demi-finale.

S'il fallait une confirmation que l'équipe de France avait digéré son premier tour compliqué, la voilà. Impériales, les Bleues se sont largement imposées sans jamais trembler en quarts de finale face au Monténégro (90-46), le 22 juin. Bien entrées dans la rencontre, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont rapidement pris les devants pour compter 14 points d'avance dès la fin du premier quart-temps.

Le réveil de Marine Fauthoux (15 points, 6 passes décisives) aura permis aux Tricolores de lancer la machine, avant que Sandrine Gruda (18 points à 72,7% au tir) et Marième Badiane (20 points, 7 rebonds) ne s'attellent à sanctionner la défense adverse dans la raquette. Avec un écart au-delà des 40 points d'avance, le coach des Bleues a même pu reposer ses cadres et faire tourner son effectif. Marine Fathoux et ses 22 minutes 21 secondes sur le parquet, représentant le plus gros temps de jeu côté bleu.