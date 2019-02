États-Unis : la réputation de Nike ne tient qu'à un fil

Une chaussure à un milliard de dollars. La salle était comble pour voir jouer Zion Williamson, meilleur espoir du basket américain. Parmi les spectateurs, Barack Obama était présent. Mais dès le début du match, le joueur prodigue s'écroule. Au ralenti, on peut apercevoir la coupable : la chaussure Nike de Zion Williamson s'est déchirée et a provoqué sa chute, lui causant une foulure au genou.

"Un petit accroc dans le monde immense de l'industrie du sport"

L'image du basketteur quittant le terrain en chaussette est ravageuse pour Nike, dont l'action chute en bourse. Le lendemain, la marque enregistre un milliard de pertes en capitalisation boursière. "À court terme, ça ne sera pas très bon pour l'image de Nike, mais l'entreprise s'en remettra sur le long terme. Ce n'est qu'un petit accroc dans le monde immense de l'industrie du sport", explique Mike Bako, directeur du service des sports du Daily National. De fait, pour les clients d'un magasin de la marque à New York (États-Unis), l'accident ne change pas grand-chose. "Mes enfants et moi on adore les produits Nike, on n’a jamais eu de problème jusqu'ici", assure un père de famille.

