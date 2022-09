Elles ont sans doute réalisé leur meilleure prestation de la compétition. Mais les Françaises ne sont pas parvenues à abattre le mur chinois, vainqueur (85-71) en quarts de finale de la Coupe du monde de basket, jeudi 29 septembre à Sydney, en Australie.

Face à la formation la plus prolifique au rebond de ce Mondial, les joueuses du sélectionneur Jean-Aimé Toupane ont fait jeu égal (chaque équipe a glâné 33 prises) dans un secteur où elles étaient particulièrement déficientes jusque-là.

L'exploit n'était pas loin

Si la France a pu compter sur un avantage de six points en début de match, et qu'elle n'a jamais eu un débours de plus de 11 unités au tableau d'affichage, la Chine a fini par prendre le dessus en toute fin de rencontre, pour finir avec 14 longueurs d'avance. Avec une équipe amputée de nombreuses cadres, les Bleues ne sont pas passées loin de l'exploit (elles n'avaient que cinq points de retard à huit minutes du terme de la rencontre).