Vincent Collet a dévoilé sa liste des 12 Bleus pour la Coupe du monde sur le plateau de "Tout le Sport" mercredi.

Invité de "Tout le Sport", Vincent Collet a dévoilé, mercredi 28 juin, la liste des 12 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon). "Bien sûr qu'on a de l'ambition et qu'on y va pour aller le plus haut possible." a déclaré le sélectionneur qui vise un nouveau podium en Coupe du monde.

Le manager des Bleus est également revenu sur l'absence de Victor Wembanyama, premier de la draft NBA 2023. "Il y a beaucoup d'enjeux autour de lui. Il est rentré dans une nouvelle vie et je crois qu'il y a des craintes par rapport à l'enchaînement du championnat cette année, de la compétition cet été, puis de sa première saison NBA, avec des attentes énormes" a-t-il expliqué.

Le Mondial 2023 marquera le retour de Nando De Colo et de Nicolas Batum. "Des joueurs expérimentés, deux des leaders de l'équipe olympique qui a ramené l'agent de Tokyo, a rappelé Vincent Collet avec ambition. Je pense que ce sont deux joueurs qui vont nous aider à retrouver le liant qu'on avait un peu perdu l'an passé."

La liste des 12 joueurs sélectionnés

Sylvain Francisco (meneur, Peristeri), Elie Okobo (arrière-meneur, AS Monaco Basket), Frank Ntilikina (meneur-arrière, Dallas), Nando De Colo (arrière-meneur, Ldlc Asvel), Evan Fournier (arrière-ailier, New York Knicks), Terry Tarpey (ailier, AS Monaco Basket), Yakuba Ouattara (arrière, AS Monaco Basket), Nicolas Batum (ailier- ailier fort, Los Angeles Clippers), Guerschon Yabusele (ailier-fort, Real Madrid), Mathias Lessort (ailier-fort, pivot, Partizan Belgrade), Moustapha Fall (pivot, Olympiakos), Rudy Gobert (pivot, Minnesota Timberwolves).