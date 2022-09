DIRECT. Australie-France : les Bleues sont à la bagarre... Suivez leur premier match dans le Mondial 2022

Premier test avant Paris 2024. L'équipe de France défie l'Australie, jeudi 22 septembre à 12h30 à Sydney, pour le compte du championnat du monde féminin de basket 2022.

Cinquièmes lors de la dernière Coupe du monde en 2018 et médaillées de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, les Bleues ont hérité du "groupe de la mort" avec l'organisateur australien, le Japon, le Canada, la Serbie et le Mali. Les Australiennes, championnes du monde en 2006 et finalistes en 2018, sont favorites face aux joueuses de Jean-Aimé Toupane, qu'elles ont battues en match de préparation vendredi dernier (88-92).