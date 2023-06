Coupe du monde de basket : "Tout le monde comprend Victor", rassure Boris Diaw après le choix de Wembanyama de renoncer à la compétition

Le manager général des Bleus était présent au côté du sélectionneur Vincent Collet, mercredi, après l'annonce de la liste de 12 joueurs qui partira pour l'Indonésie fin août.

On connait les noms des 12 Bleus qui tenteront de placer l'Hexagone sur le toit du monde début septembre. Le sélectionneur de l'équipe de France de basket, Vincent Collet, a révélé sa liste pour la Coupe du monde, mercerdi 28 juin, sur le plateau de Tout le sport. Si Nando de Colo et Nicolas Batum font leur retour après avoir renoncé à disputer l'Euro l'année passée, la principale information est l'absence de Victor Wembanyama - numéro 1 de la draft NBA la semaine passée - qui a préféré faire l'impasse sur la compétition (25 août-10 septembre) pour écouter son corps avant ses débuts dans la ligue américaine en octobre.

Si Vincent Collet a fait part de sa "surprise" et de sa "déception" de ne pas pouvoir l'emmener tout en précisant que cela n'aurait pas d'impact sur sa présence à Paris 2024, Boris Diaw a jugé le choix plus que compréhensible. "Égoïstement, on aurait aimé l'avoir dans l'équipe, a reconnu le manager général des Bleus en conférence de presse. Mais il y a un enchaînement de matchs indéniable qui serait difficile pour lui. Victor est sincère quand il dit qu'il voulait jouer cette Coupe du monde, mais il y a des enjeux extérieurs qui font que ce n'est pas possible. C'est aussi un choix qui le préserve pour plus tard. Tout le monde comprend parmi le staff et l'équipe".

Un groupe expérimenté

Sans le nouveau joyau de San Antonio, l'accent est donc mis sur l'expérience avec pas moins de sept joueurs du roster sélectionné déjà présents aux Jeux de Tokyo. "Ce groupe a beaucoup de qualités, a détaillé l'ancien ailier fort. Ce qui me frappe, c'est notre force offensive : avec beaucoup de joueurs dangereux. Nos adversaires ne sauront pas forcément qui cibler. Sur le plan défensif, on connaît les qualités de Rudy [Gobert] et de Nico [Batum]".

Egalement questionné à propos du cas de Joel Embiid, Boris Diaw a rappelé qu'il n'y avait "pour l'instant rien de nouveau". Le pivot de Philadelphie n'ayant toujours pas pris de décision par rapport à la sélection qu'il souhaite défendre entre son Cameroun natal, la France ou les Etats-Unis.

La préparation, un enjeu majeur

Mais pour Boris Diaw, la principale préoccupation reste l'approche de la compétition, avant même d'arriver en Indonésie. La première rencontre amicale était initialement prévue le 27 juillet mais un accord entre la FIBA et la NBA a contraint les différentes sélections à repousser le début de la préparation au 28 juillet. "Les prépas sont deux fois plus courtes qu'avant, a regretté Boris Diaw. On va essayer de monter crescendo. C'est important de jouer des équipes avec des styles de jeu très différents".

Les Bleus affronteront ainsi successivement la Tunisie, le Monténégro, le Vénézuela et la Lituanie, à deux reprises, avant de s'envoler, dans un premier temps, pour le Japon "pour se rapprocher du lieu de la compétition et surtout avoir le temps de s'habituer au fuseau horaire". Avant de fouler le sol indonésien où se jouera la phase de poules contre le Canada, la Lettonie et le Liban, les hommes de Vincent Collet dispureront enfin deux rencontres contre le Japon et surtout l'Australie, qui sera le dernier "vrai test".