Basket : l'équipe de France réussit son premier vrai test en battant la Lituanie

Vainqueurs de la Lituanie (90-72), mercredi, les Bleus poursuivent leur sans faute en préparation à la Coupe du monde 2023.

"On situe ce double test contre la Lituanie comme un moment important de notre préparation", disait Vincent Collet après la victoire contre le Venezuela (86-67), lundi. Deux jours plus tard, toujours à Orléans, le sélectionneur a vu son équipe de France réussir avec brio son premier examen en venant à bout des Lituaniens (90-72), mercredi 9 août.

Après trois succès contre des adversaires moins référencés (Tunisie, Monténégro et Venezuela), les Bleus valident, face à une opposition plus relevée, un début de préparation sans fausse note à seize jours du début de la Coupe du monde (en Indonésie, au Japon et aux Philippines, du 25 août au 10 septembre). Un match "retour" entre les deux équipes est prévu à Vilnius, vendredi.

Un 19-0 fatal

Toujours privée de Mathias Lessort (cheville) mais aussi d'Evan Fournier, ménagé après une légère torsion de la cheville contre le Venezuela, la France a pu se rassurer, s'il en était besoin, sur sa densité collective. Elle a fait l'écart en six minutes à cheval entre la fin du deuxième et le début du troisième quart-temps. Six minutes pendant lesquelles sa défense a étouffé le jeu offensif lituanien, certes privé de sa star NBA Domantas Sabonis, qui a fait l'impasse cet été. De l'autre côté du terrain, Nando De Colo (13 points, 8 passes décisives) a régalé à la passe ou à la finition tout comme Guerschon Yabusele (15 points). De quoi infliger un fatal 19-0 (de 34-33 à 53-33, entre la 17e et la 23e).

Alors que la Lituanie s'était rapprochée à douze unités (62-50, 29e) pendant que les 10 122 spectateurs de la CO'Met d'Orléans faisaient la ola, trois tirs primés consécutifs des Français la repoussaient à distance. Dans l'ordre, Nicolas Batum (10 points), Nando De Colo et un Frank Ntilikina (11 points) retrouvé permettaient aux Bleus de reprendre 21 points d'avance à la fin du troisième quart-temps (71-50, 30e). L'écart important a même permis à Joël Ayayi de célébrer sa première sélection en équipe de France dans le dernier quart-temps.

Le secteur du rebond encore défaillant

Auparavant, la première période avait été une belle bataille et l'intensité aussi bien que les nombreux grognements en direction des arbitres donnaient à cette rencontre une tonalité bien loin du simple match amical. Les coéquipiers de Jonas Valanciunas ont d'ailleurs été les premiers à créer un petit écart (2-7, 3e) au moment même où Rudy Gobert (14 points) était renvoyé sur le banc à cause de ses deux fautes personnelles précoces.

Finalement sans conséquence puisque jamais les Lituaniens n'ont connu à nouveau un tel écart en leur faveur et que les Bleus ont su rectifier leurs quelques petits soucis. Encore trop permissifs au rebond offensif envers l'adversaire avant la mi-temps (9), ils ont notamment su verrouiller ce secteur de jeu au retour des vestiaires (4 seulement après la mi-temps). Une bonne base de travail pour conclure la première partie de la préparation en forme de tour de France (Pau, Montpellier et Orléans) avant de s'envoler en Lituanie puis au Japon pour y affronter le pays hôte ainsi que l'Australie.