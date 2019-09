DIRECT. Coupe du monde de basket : les Bleus en quête d'exploit face aux Etats-Unis pour une place en demie

Ce qu'il faut savoir

lls sont au pied de la montagne, et il n'y aura pas de place à l'approximation pour la gravir. L'équipe de France de basket affronte les Etats-Unis, grands favoris, mercredi 11 septembre à 13 heures à Dongguan (Chine), pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde. Battus sur le fil par l'Australie lundi (100-98) pour leur dernier match du second tour, les joueurs de Vincent Collet ont concédé leur première défaite du tournoi, qui leur vaut d'hériter de l'épouvantail américain en quarts de finale. Suivez en direct une rencontre qui pourrait permettre aux Bleus de réussir un exploit colossal : faire tomber Team USA en compétition officielle pour la première fois depuis 2006.

Les Bleus ont un coup à jouer. Pour tenir tête à l'équipe américaine, la France a des arguments à faire valoir. A commencer par ses joueurs qui évoluent outre-Atlantique, en NBA, le meilleur championnat de la planète : Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum et Frank Ntilikina. Ces quatre-là sont bien entourés – notamment par Nando de Colo, l'un des meilleurs joueurs d'Europe – dans un collectif qui a globalement répondu présent depuis le début du Mondial. Si les Bleus devront exploiter les moindres opportunités de paniers faciles en attaque, ils devront surtout resserrer la vis en défense, après avoir encaissé 100 points lundi contre les Australiens.

Pas une Dream Team en face. Même privés de leurs plus grandes stars NBA et avec un effectif jeune qui manque d'expérience au niveau international, les Etats-Unis présentent une équipe redoutable, conduite par le meneur All-Star des Boston Celtics, Kemba Walker, et coachée par la légende Gregg Popovich. Team USA monte doucement en puissance dans cette compétition et, hormis une grosse frayeur contre la Turquie au premier tour (victoire 93-92 après prolongation), les doubles tenants du titre ont infligé, sans forcer, des petites corrections à tous leurs adversaires.

L'Argentine attend le vainqueur en demie. La statistique qui fait mal : en neuf confrontations en matchs officiels depuis 1948, l'équipe de France n'a jamais battu les Etats-Unis. Le vainqueur de ce quart de finale a rendez-vous avec l'Argentine, tombeuse surprise de la Serbie (97-87) mardi, en demi-finale. L'Espagne a elle aussi validé son ticket pour le dernier carré en disposant logiquement de la Pologne (90-78). Le quatrième quart opposera l'Australie à la République tchèque.