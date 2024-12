Basket : Rachid Meziane nommé entraîneur principal du Connecticut Sun en WNBA, une première pour un coach de formation française

Une opportunité exceptionnelle. Le Français Rachid Meziane, champion d'Europe 2023 avec la Belgique et champion de France 2024 à la tête de Villeneuve-d'Ascq, a été nommé entraîneur principal du Connecticut Sun en WNBA, la ligue américaine de basket féminin, dans laquelle il devrait régulièrement croiser la star des Bleues, Marine Johannès. Les deux clubs l'ont annoncé, mercredi 4 décembre, sur leurs réseaux sociaux.

🔴⚪ 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 🔴⚪



👉 Après six saisons mémorables, l’ESBVA-LM annonce le départ de Rachid Meziane au 1er janvier 2025 pour une aventure exceptionnelle en WNBA. 💫



(1/3) pic.twitter.com/gBKSXyukx4 — ESBVA-LM (@ESBVALM) December 4, 2024

"Cette décision, bien qu'émotionnellement difficile pour le club, ses partenaires et ses supporters, était évidente face à l'opportunité exceptionnelle qui s'offrait à lui", a ajouté le club de Villeneuve-d'Ascq, où il est arrivé en 2019 et qu'il a également hissé, au printemps dernier, en finale de l'Euroligue. Techniquement, il est en revanche le deuxième coach français de l'histoire à faire le grand saut, puisque David Wade, d'origine américaine, avait été naturalisé Français avant d'évoluer en WNBA et même de remporter le sacre suprême aux commandes du Chicago Sky en 2021.

"Un rêve qui se réalise"

"Je suis très excité à l'idée de rejoindre la meilleure ligue du monde. C'est un rêve qui se réalise", a déclaré Rachid Meziane dans une vidéo publiée par le Sun sur les réseaux sociaux. "Il va apporter son expérience, sa passion et son palmarès pour aider à faire grandir les joueuses et l'équipe", a indiqué de son côté la manageure générale Morgan Tuck, dans le communiqué de la franchise, soulignant "le dévouement et l'engagement de Rachid pour faire croître le basket féminin".

La saison 2025 de WNBA débute le 16 mai. Le Connecticut Sun (nord-est) est une équipe habituée des play-offs ces dernières saisons, battue en demi-finales de la conférence Est lors de l'exercice écoulé.