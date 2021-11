Basket - Qualifications à l'Euro 2023 : les Bleues retrouvent des couleurs et s'imposent face à la Lituanie

Les Françaises ont réagi. Trois jours après avoir sombré face à l'Ukraine pour son premier match de qualifications à l'Euro 2023, l'équipe de France féminine de basket a dominé la Lituanie lors de la deuxième journée, dimanche 14 novembre, au Palacium de Villeneuve-d'Ascq (Nord), sur le score de 83 à 56.

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, qui honorait son deuxième match sur le banc, ont montré un tout autre visage qu'à Kiev, où elles n'avaient quasiment jamais existé. Beaucoup plus agressives en défense et efficaces aux tirs, (50% à trois points contre 22% lors du premier match), les médaillées de bronze aux Jeux de Tokyo ont rapidement pris les devants de la rencontre, sans jamais laisser les Lituaniennes revenir dans la partie.

Des Bleues combatives

Les coéquipières de Sandrine Gruda ont maîtrisé leur sujet face aux Lituaniennes. Portées par Marine Johannès (13 points), impériale en début de rencontre avec 75% de réussite à trois points, elles ont fait la différence dès le milieu du premier quart temps pour terminer la première période avec un matelas confortable de 14 points (42-28). Une avance conservée tout au long de la rencontre, grâce notamment à la solide performance défensive de Sarah Michel, sur le banc contre l'Ukraine, auteure de cinq interceptions. Face à la bonne dynamique française, les Lituaniennes ont semblé sans solution, malgré le bon match de leur ailière Kamile Nacickaite (20 points).

Les Bleues avaient à cœur d'effacer le mauvais souvenir de leur rentrée sur les parquets face à l'Ukraine et de se relancer dans cette campagne européenne. Mission accomplie pour les vice-championnes continentales, puisqu'avec cette victoire, elles remontent à la deuxième place du groupe B, derrière l'Ukraine, invaincue. Relancées par leur succès, les Françaises ont plus d'un an devant elles avant leur prochaine fenêtre de qualification à l'Euro, prévue pour fin novembre 2022 avec les réceptions de la Finlande et de l'Ukraine.