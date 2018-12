Basket : LeBron James déclenche un tollé en évoquant "l'argent juif" sur Instagram

Cette fois, LeBron James n'a pas marqué de points. La superstar de la NBA est accusée d'antisémitisme après la publication d'un selfie sur son compte Instagram, dimanche 23 décembre. Sweat violet aux couleurs de son équipe des Los Angeles Lakers sur le dos, on voit le basketteur avec le regard noir. Il a accompagné la photo de ce quelques mots : "On gagne cet argent juif, tout est casher". Il s'agit des paroles de la chanson "ASMR" du rappeur américain 21 Savage (de son vrai nom Shayaa Bin Abraham-Joseph).

Le post n'a pas seulement été fustigé par les organisations juives. Il a également provoqué une vague de critiques parmi les 46 millions admirateurs de la star de la balle orange.

.@KingJames is facing serious criticism by #Jews and Reporters after posting a selfie accompanied tenuously #antisemitic text to his Instagram account quoting rapper 21 Savage's song lyrics saying: “We getting that #Jewish money, Everything is #Kosher”. https://t.co/tmLSy2cWGq pic.twitter.com/V9UKq8Cpu7