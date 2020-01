Basket : la légende Kobe Bryant est décédée à 41 ans

Kobe Bryant était l'un des plus grands joueurs de basket-ball des États-Unis. Une légende des Los Angeles Lakers, l'équipe qui l'a vu grandir et qu'il n'avait jamais quittée. Il avait remporté avec elle cinq titres de champion NBA et marqué plus de 30 000 points dans sa carrière avant de prendre sa retraite en 2016. Black Mamba est décédé dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère. L'ex-basketteur et quatre autres personnes se trouvaient à bord de l'appareil lorsque celui-ci est brusquement tombé au-dessus de Calabasas (Californie).

Kobe Bryant, "une légende", "un modèle"

Sa mort tragique suscite une vive émotion à travers le globe. Usain Bolt a tweeté qu'il n'arrivait pas y croire. Tony Parker a écrit sur Twitter avoir "le cœur brisé en apprenant la nouvelle. Tu étais une vraie légende et un ami". La ministre des Sports Roxana Maracineanu a réagi également : "Quel choc... (...) Kobe Bryant est un GÉANT du sport. Un modèle". À 41 ans, l'Américain était un mythe. Son nom restera gravé à jamais dans le temple du basket à Los Angeles.

