Basket : en démonstration, l'Asvel égalise face à Monaco en finale du championnat de France

Une réaction de champion. Surpris à domicile par Monaco lors du premier match de cette finale du championnat de France Elite, l'Asvel Lyon-Villeurbanne a répondu avec la manière (91-54), vendredi 17 juin, à l'Astroballe. Dos au mur, l'équipe rhodanienne a égalisé avant de se rendre à Monaco et cette finale, que remportera la première équipe à trois victoires, est totalement relancée.

Dans une Astroballe bouillonnante, les premières minutes étaient particulièrement tendues, le ballon semblant brûler les mains des dix acteurs. C'était pourtant l'Asvel qui parvenait à mieux appréhender la chaleur ambiante et qui se détachait rapidement au score. Les partenaires d'Okobo, bien plus investis défensivement et enfin efficaces en contre-attaque, profitaient à plein de l'apathie soudaine de la Roca Team.

Monaco, le calice jusqu'à la lie

Surpassés aux rebonds, l'équipe de Sasa Obradovic bafouait totalement ses fondamentaux et laissait rapidement son adversaire s'envoler au score : avec un score de 28-12 à la fin du premier quart-temps, l'Asvel prenait une magnifique revanche sur le match 1 où ils avaient encaissé 29 points durant les dix premières minutes. Sur sa lancée, le double champion de France en titre avait tout le loisir d'augmenter son capital, bien aidé par des Monégasques rapidement résignés (50-23 à la mi-temps !).

Avec 26,6% de réussite aux tirs à la pause, Monaco ne pouvait pas espérer grand chose de toute façon. Les deux derniers quart-temps étaient une lente agonie pour la Roca Team, qui avait sans doute déjà la tête au match 3 à domicile. Témoin de la débandade totale monégasque, ce score surréaliste à la fin du troisième quart-temps : 72-37 !

Après cette remise au point, à laquelle tout le collectif a participé équitablement (le meilleur marqueur Marcos Knight est seulement à 11 points), Villeurbanne-Lyon frappe un grand coup mais Monaco se devra de donner une bien meilleure image dans trois jours dans sa salle. Si cela peut encourager les joueurs du Rocher, ils pourront difficilement faire pire.