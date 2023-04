Basket : désormais libre, Brittney Griner entend continuer la lutte pour les détenus de l'étranger

Bientôt de retour sur les terrains de basket, après avoir été emprisonnée pendant 10 mois en Russie, la joueuse de 31 ans s'est exprimée publiquement pour la première fois depuis sa libération.

Arrêtée en février 2022 dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie, Brittney Griner a vécu une année 2022 tumultueuse. Relâchée en décembre, après 10 mois d'incarceration, la basketteuse américaine entame désormais son retour à la vie normale. Et alors que la WNBA reprend dans trois semaines, celle qui est aussi une figure marquante de la communauté LGBT+, s'est exprimé en conférence de presse, jeudi 27 avril, pour sa première prise de parole publique depuis sa libération. Elle a évoqué la suite qu'elle aimerait donner à sa carrière sur les terrains, mais aussi comme porte voix des prisonniers détenus à l'étranger.

L'intérieure du Phoenix Mercury a ainsi tenu à renouveler son soutien aux détenus condamnés à tort à l'étranger selon elle. "Je dirais à tous ceux qui sont détenus à tort : restez forts, continuez à vous battre, n'abandonnez pas." Consciente de la difficulté de tenir bon enfermé loin de chez soi, Griner tente de faire passer un message de résilience. "Continuez à y croire, a-t-elle poursuivi, car on ne va pas s'arrêter, on ne va pas arrêter de se battre, on ne va pas arrêter d'attirer l'attention sur tous ceux qui sont actuellement loin de nous."

Emue, l'Américaine avoue avoir puisé dans les épreuves affrontées dans sa carrière "Vous savez, j'ai traversé des moments difficiles (...) Tout au long de la vie, nous sommes confrontés à de l'adversité. Et celle-ci était forte." Une carrière au plus haut niveau qui l'a aussi certainement aidée, au moment de rester forte mentalement. "Restez éveillés, trouvez une petite routine et respectez-là du mieux possible, c'est ce qui m'a aidé."

Alors qu'elle écrit un livre sur sa détention, qui devrait sortir en 2024, Brittney Griner retrouvera les parquets pour la reprise du championnat WNBA le 19 mai prochain à Los Angeles. L'Américaine a indiqué qu'elle ne jouerait plus à l'étranger, à l'exception des matchs avec la Team USA. "Je le dis clairement : je n'irais plus jouer à l'étranger, si ce n'est quand je représente mon pays aux Jeux olympiques. Si je suis sélectionnée, cela sera la seule raison pour moi de quitter le territoire américain." Depuis 2015, la championne WNBA 2014 jouait en Russie à Ekaterinbourg, une fois la saison terminée dans la ligue américaine.