Basket-ball : Victor Wembanyama, future star française de la NBA

Victor Wembanyama : son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ce jeune français de 18 ans est en passe de devenir le nouveau phénomène du basket mondial. Vendredi 7 octobre, au pays de Michael Jordan, il réalise une performance rare. Au point même d'être adoubé par les plus grands, tel que le français Rudy Gobert ou encore LeBron James, star planétaire du basket : "C’est un alien, je n’ai jamais vu ça, personne n'a jamais vu ça. Être aussi grand tout en étais aussi fluide et gracieux sur le terrain".

Un géant ailé

Des louanges qui ne tombent pas du ciel. A 11 ans, le jeune originaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) mesure déjà 1,91 m et impressionne. Un talent qu’il confirme avec l'âge, profitant d'un gabarit hors norme : 2,21 m et même 2,43 m d'envergure. De quoi imposer son style et une soif de succès qu'il exprime dans un anglais déjà parfait : "Je veux être encore meilleur et le niveau que j'ai aujourd'hui est loin d'être suffisant". Suffisant pourtant pour faire la Une des magazines américains et pour rejoindre, dès la saison prochaine peut-être, les parquets et les stars de la NBA.