All Star Game : Louis Labeyrie, un basketteur qui détonne et déroute

La simplicité est l'apanage des grands, surtout quand ils culminent à plus de 2 mètres. Après un match, Louis Labeyrie a besoin de peu de choses pour être heureux : "J'ai d'abord envie de gagner, être avec ma femme et mes chiens et avec une belle côte de boeuf et une bouteille de vin rouge. Se limiter à ça, c'est déjà pas mal. Je suis comme ça. Je suis Français. C'est presque oecuménique."

Drafté en NBA, le pivot international français est resté en France. Il joue aujourd'hui à Strasbourg. Un personnage à part dans le milieu du basket, bien loin des clichés liés à la discipline. Vendredi 29 décembre, il participe donc au All Star Game, à Paris. Coupe afro et barbe mal taillée, il détonne et déroute surtout par son caractère, son humour, sa culture. Il est branché Ferrat, ou Brassens et a toujours un livre en cours. En ce moment, il lit "la poésie de Socrate et un manga", confie-t-il. "Tu sais, on est intelligents, mais on n'est pas des masses non plus", dit-il en plaisantant.

Garçon attachant et redoutable joueur

Derrière le personnage, il y a aussi le joueur, redoutable sous le panier. Ce n'est donc pas une surprise de voir Louis Labeyrie en équipe de France et à l'affiche du All Star Game. "Il paraît pas tout à fait sous contrôle comme ça, mais j'ai découvert un super garçon très intelligent, qui s'intéresse à tout et c'est un formidable joueur. Un gars qui bataille tout le temps", explique son entraîneur adjoint chez les Bleus, Pascal Donnadieu. C'est un garçon très attachant, atypique, mais il en faut. Il ne faut pas toujours que des gens très lisses. Cela fait partie des bonnes surprises du basket français et il apporte beaucoup." Il y a deux ans, pour son premier All Star Game, Louis Labeyrie avait inscrit 32 points et terminé meilleur marqueur de la soirée.