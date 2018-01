Sénégal : 10e édition de l'Africa Eco Race

Le désert africain est de nouveau au coeur de la course automobile. Avant 2008, le célèbre Rallye Dakar était une course de bolides en plein désert africain. Mais suite à des menaces terroristes, l'édition 2008 avait été annulée et la course a alors été délocalisée en Amérique du Sud. Des anciens champions amoureux de l'Afrique, Hubert Auriol et Jean-Louis Schlesser, ont alors créé l'Africa Eco Race. Depuis 2009, le rallye-raid traverse trois pays africains : le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.

200 concurrents et un parcours de 6 500 kilomètres

Moins médiatisée, cette course se rapproche de l'esprit du Paris-Dakar de Thierry Sabine. Les concurrents sont ainsi livrés à eux-mêmes et doivent faire des bivouacs en plein désert. Plus de 200 concurrents participent à l'Africa Eco Race sur 6 500 kilomètres. L'arrivée est prévue à Dakar (Sénégal) le dimanche 14 janvier.