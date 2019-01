Dakar 2019 : un spectateur gravement blessé après avoir été percuté par un camion

Le conducteur du poids lourd a été expulsé de la course car il ne s'est pas arrêté après l'accident. Le spectateur a été hospitalisé dans la deuxième ville du Pérou, où se déroule l'épreuve.

Un spectateur du Dakar 2019 a eu le fémur fracturé, vendredi 11 janvier, après avoir été percuté par un camion de course, annoncent les organisateurs du célèbre rallye-raid qui se déroule jusqu'au 17 janvier au Pérou. "Au kilomètre 279 de la spéciale, un homme de 60 ans venu d'Afrique du Sud, qui regardait la course en dehors des secteurs protégés (les zones établies pour les spectateurs), a été percuté par un camion de course", explique le communiqué.

OFFICIAL STATEMENT - RACE ACCIDENT INVOLVING A SPECTATOR



COMUNICADO OFICIAL - ACCIDENTE EN CARRERA CON UN ESPECTADOR IMPLICADO#Dakar2019 pic.twitter.com/OFQ4zWoW4n — DAKAR RALLY (@dakar) 12 janvier 2019

Le spectateur n'était pas dans une zone sécurisée

L'homme souffre d'une fracture du fémur et a été transporté à l'aéroport d'Ilo, avant de rejoindre par les airs l'hôpital d'Arequipa, la deuxième ville du pays. Le conducteur du camion, le Russe Andrey Karginov (Kamaz), a été exclu par les commissaires de course car il ne s'est pas arrêté lors de l'accident. Ce concurrent occupait la deuxième place du classement général avant l'étape.

Le communiqué précise que le sexagénaire blessé assistait à l'épreuve depuis une zone non sécurisée du parcours. "L'organisation du rallye et les autorités rappellent qu'il est obligatoire pour le public de respecter les zones spectateurs mises en place conjointement par l'organisation péruvienne et les forces de sécurité locales".