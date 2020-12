VIDEO. Formule 1 : malgré son accident, Romain Grosjean n'a "pas encore totalement décidé d’arrêter"

Le pilote de Formule 1 Romain Grosjean a été victime d'un grave accident, le 29 novembre, lors du Grand Prix de Bahreïn. Bloqué dans sa voiture en flammes après un choc extrêmement violent, il a réussi à s'en extraire au bout de 28 secondes interminables. Son futur en F1 est compromis. "Pour le moment, il semblerait que cela soit terminé", a-t-il déclaré, jeudi 10 décembre, dans "C à Vous", sur France 5. Mais, à 34 ans, il n'a pas encore remisé son casque. "Je n'ai pas encore totalement décidé d'arrêter", prévient-il.

Pour lui, l'heure est à la réflexion. "Je regarde quelles sont les opportunités pour le futur. Je discute aussi beaucoup en famille", relate le pilote français. "Je sais que Sacha, mon grand garçon de 7 ans, m'a demandé d'arrêter la course automobile. Il m'a dit 'Tu peux devenir un ingénieur, papa, c'est très bien'", raconte-t-il.

"En même temps, ils savent que si je n'ai pas la course automobile, si je n'avais pas eu cette passion, cette joie de vivre, quelque chose qui m'a animé comme ça, je n'aurais pas été l'homme que je suis", analyse Romain Grosjean, plutôt confiant et souriant : "On réfléchit, on discute, et j'espère que j'arriverai à trouver une solution ou, en tout cas, à être en paix avec ma décision assez rapidement."