Rallye : le Français Sébastien Ogier remporte son huitième titre de champion du monde après sa victoire à Monza

Encore un pas de plus dans la légende du sport automobile français pour Sébastien Ogier. Dimanche 21 novembre le pilote tricolore, accompagné de son fidèle copilote Julien Ingrassia, a remporté le dernier rallye de la saison à Monza. Un succès qui lui offre un huitième titre de champion du monde de la discipline, à une petite longueur seulement d'un autre champion tricolore d'exception : Sébastien Loeb.

Malgré une ultime frayeur, un titre inéluctable

Le gros coup de chaud vécu ce matin lors de la première spéciale n'a pas suffi à stopper la marche en avant du duo, lancé vers un nouveau succès, presque inéluctable.

En heurtant un bloc délimitant le parcours, pourtant, quelques gouttes de transpiration ont sans doute dû glisser des casques des deux hommes. Un moment d'inattention sans conséquence, immortalisé par le site de la WRC, qui fait dire qu'en rallye comme dans n'importe quel sport, une part de chance existe toujours...

D'autant que son principal rival dans la course au titre, le Gallois Elfyn Evans - pointé à 17 points du Français avant ce dernier rallye - a lui aussi lâché un peu de temps lors de la même spéciale. Avec sept secondes d'avance au départ de la Power Stage (14,62 kilomètres), Sébastien Ogier n'avait dès lors plus qu'à terminer le travail en s'assurant d'une place sur le podium. Au volant de sa Toyota Yaris WRC, le Gapençais a donc fait mieux que cela en terminant deuxième de la Power Stage derrière le Belge Thierry Neuville. Il remporte ainsi la 54e course de sa carrière et une 8e couronne.

Ogier-Ingrassia, un dernier tour de piste victorieux

C'est donc en Italie que se terminent 16 années d'aventures couronnées de succès pour la paire Ogier-Ingrassia. Ce dernier, âgé de 41 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière et sera remplacé par Benjamin Veillas. Avant cette ultime course, les deux hommes avaient à cœur "d'ajouter un souvenir positif et une belle joie" à leur couple. Et ils ne sont pas passés à côté.

Pour le pilote de 37 ans en revanche, l'heure de raccrocher n'est pas encore tout à fait venue. S'il a rempilé avec Toyota pour la saison prochaine, Sébastien Ogier n'officiera qu'en tant que troisième homme de l'écurie. Il ne disputera qu'une partie des courses WRC, dont Monte-Carlo, afin de pouvoir également disputer des épreuves d'endurance, avec dans un coin de la tête les 24 heures du Mans.