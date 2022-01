Renault : l'usine de Dieppe produira la prochaine voiture de la marque Alpine

Jean-Dominique Senard, le président de Renault et de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, assure sur France Inter vendredi que son groupe est en train de "rebondir".

L'usine de Dieppe (Seine-Maritime) de Renault va produire la prochaine voiture de la marque Alpine, annonce sur France Inter vendredi 28 janvier Jean-Dominique Senard, le président du groupe Renault et de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. "On est très heureux de cela puisque Dieppe est une usine absolument fantastique avec des talents vraiment très spécifiques et extrêmement pointus", se réjouit Jean-Dominique Senard.

"Il y avait un doute sur l'avenir de cette usine il y a quelques années et aujourd'hui grâce au travail qui est mené par les équipes de Renault, nous allons vraiment pouvoir assurer l'avenir de cette usine, indique-t-il. On annonce en effet l'arrivée d'un nouveau véhicule qui n'est pas l'Alpine A110, qui est un véhicule électrique du type plutôt petit SUV, qui sera assez fantastique parce qu'il représentera là aussi une caractéristique très particulière de la marque Alpine."

Le président de l'alliance Renault-Mitsubishi-Nissan indique que le groupe est en train de "rebondir" et "c'est vrai chez Renault, Mitsubishi et Nissan", assure-t-il. Sur la question de l'emploi en France, Jean-Dominique Senard assure que "le pari de la France que nous faisons (...), nous allons le gagner" et "Renault va embaucher en France pas loin de 2 500 personnes dans ses usines".