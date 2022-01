Automobile : Renault veut dominer le marché du tout électrique

L'alliance formée avec Nissan et Mitsubishi promet plusieurs nouveaux modèles de véhicules d'ici 2030. Il faut cependant compter avec la forte concurrence de Tesla et Volkswagen.

Plusieurs dizaines de nouveaux modèles, 23 milliards d’euros et huit ans pour faire de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, un champion de la voiture électrique en Europe. Avec un secteur automobile affaibli par la pandémie de Covid-19, l’alliance veut doper ses ventes et tourner progressivement le dos au moteur à essence. Ainsi, 35 nouveaux véhicules 100% électriques doivent être lancés d’ici 2030. Pour créer autant de modèles dans un délai aussi court, chaque constructeur devra partager son savoir-faire et ses technologies avec un autre.

Forte concurrence

Cinq plateformes communes vont être créées pour cela. "C’est en quelque sorte le corps-squelette d’un véhicule à partir duquel on peut créer la totalité de la voiture. L’important c’est d’être sur des plateformes communes, mais aussi d’avoir le moins de différenciations possibles pour réduire les coûts", a expliqué Jean-Dominique Sénart, PDG de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Mais la concurrence fait rage avec Volkswagen et Tesla, qui gagnent du terrain en Europe.