Rallye Dakar : un pilote français blessé dans l'explosion d'un véhicule d'assistance

Dimanche 2 janvier, au départ de la course du Rallye raid Dakar à Haïl (Arabie Saoudite), les coéquipiers de Philippe Boutron lui ont rendu hommage. Le pilote français, touché aux jambes dans l'accident d'un véhicule d'assistance, devrait être rapatrié en France dans les prochaines heures. Le véhicule a explosé jeudi 30 décembre, à Jeddah (Arabie Saoudite), quelques mètres après sa sortie de l'hôtel. Grièvement blessé, Philippe Boutron et les cinq autres passagers, ont rapidement pu s'extraire.

Enquête ouverte

Les autorités saoudiennes ont aussitôt ouvert une enquête. "On ne peut pas exclure l'acte de malveillance, donc on a décidé avec les autorités d'augmenter fortement les mesures de sécurité sur le rallye. On les a renforcés à tous les niveaux et on attend de savoir réellement ce qui s'est passé", a commenté. De son côté, le ministère de l'Intérieur saoudien évoque de son accident, et a écarté tout soupçon d'ordre criminel.