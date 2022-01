Dakar 2022 : train arrière arraché pour Stéphane Peterhansel, retardé dès la première étape étape

Il partait à la conquête de son 15e titre sur le Dakar, mais il faudra peut-être attendre encore un peu pour à nouveau être sacré. Le Français Stéphane Peterhansel, vainqueur à quatorze reprises du rallye-raid, a connu des problèmes techniques lors de la première étape de 44e édition de la course, dimanche 2 janvier.

Le tenant du titre a arraché le train arrière de son nouveau véhicule hybride d'Audi au km 120, avant de s'immobiliser pour attendre son assistance au km 153. L'organisation de la course précise que ni Peterhansel ni son copilote ne sont blessés. Un coup dur pour le Français, parmi les favoris de la 44e édition du rallye, qui occupait la deuxième place de la spéciale au moment de l'incident derrière Nasser Al Attiyah, vainqueur samedi du prologue.

Winner of the #Dakar2021, @s_peterhansel is stopped!

He and his co-driver are not injured but are waiting for assistance as the car is damaged.

They were in 2nd position at the time of the accident.#Dakar2022 pic.twitter.com/wGhAR6qp83