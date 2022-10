MotoGP : troisième du Grand Prix de Malaisie, Fabio Quartararo retarde le sacre de Francesco Bagnaia, vainqueur à Sepang

Le titre de champion du monde se jouera lors du dernier Grand Prix, à Valence (Espagne), le 6 novembre prochain. En Malaisie, Fabio Quartararo, troisième, a réussi à limiter l’écart avec le leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia, vainqueur de la course, dimanche 23 octobre. Avec 23 points d’avance, le pilote italien disposera d’une avance confortable pour l’ultime manche de la saison, mais l’espoir reste permis pour le Français.

À en observer le classement final du Grand Prix de Malaisie, difficile de croire que Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo ont respectivement pris le départ aux 9e et 12e positions. Mais les deux pilotes, avec les enjeux de la course en tête, se sont envolés sur la grille, gagnant chacun sept positions dès le premier tour, pendant que Jorge Martin s'échappait loin devant. Passé cinquième, "El Diablo" ne voulait pas en rester là. Le Français est revenu dans les roues de Marc Marquez, avant de passer l’Espagnol, puis a profité de la chute de Martin pour grimper à la troisième place.

Pas de cadeaux entre Italiens

Avec un retard important sur les deux hommes de têtes, Francesco Bagnaia et Enea Bastianini, Fabio Quartararo a dû s’accrocher et faire face au retour de Marco Bezzechi pour sauver un podium synonyme de dernier espoir pour le titre. Pendant ce temps-là, devant lui, Enea Bastianini n’a pas fait de cadeau à son futur coéquipier dans l’équipe officielle Ducati. L’Italien a mis sous pression son compatriote, leader du championnat, et l’a même doublé, au 11e tour, avant que Bagnaia ne prenne des risques pour récupérer la tête trois tours plus tard.

Francesco Bagnaia s'impose sur un Grand Prix dingue



Fabio Quartararo termine 3ème. Il conserve ses chances de titre pour Valence dans 2 semaines #MalaysianGP | #MotoGP pic.twitter.com/cY2f17uW3w — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) October 23, 2022

Le duel entre les Italiens s’est prolongé jusque dans les derniers virages, mais c’est bien "Pecco" Bagnaia qui l’a emporté sur la ligne, savourant un septième succès cette saison. Il compte désormais 23 points d’avance sur Fabio Quartararo, seul pilote encore en course pour lui dérober le titre, grâce à son premier podium depuis le Grand Prix d’Autriche, en août.

"Je me sens bien, je ne pouvais pas faire mieux. J’ai donné mon maximum et je suis fier de moi. Même si la probabilité de remporter le titre est mince, au moins, ce n’est pas joué aujourd’hui", s’est réjoui le Français en descendant de moto. Il faudrait en effet que Quartararo s’impose à Valence et que Bagnaia termine au mieux à la quinzième place pour voir "El Diablo" conserver son titre.