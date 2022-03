MotoGP : Quartararo défend son titre, des courses plus nombreuses, de nouvelles écuries... Ce qu'il faut savoir sur la saison 2022 avant la reprise au Qatar

Son sourire de gamin et ses exploits de géant avaient attiré la lumière sur la dernière saison de MotoGP. Alors que la saison 2022 débute, dimanche 6 mars, au Qatar, tous les regards sont braqués sur le Français Fabio Quartararo. Outre ce qui est déjà la saison de la confirmation pour le pilote français, la première cuvée sans Valentino Rossi, sextuple champion du monde dans la catégorie reine, peut également être déterminante pour Marc Marquez, l'autre pilote six fois couronné en MotoGP.

Fabio Quartararo, le jour d'après

Au mois de décembre dernier, il est devenu le premier pilote français sacré champion du monde de Moto GP. À seulement 22 ans, le jeune prodige qui a grandi en Espagne semble promis à plus qu'un bel avenir. "El Diablo" se sait désormais attendu à chaque Grand Prix, pour la saison de la confirmation.

Lors des essais en Indonésie, le 13 février dernier, Fabio Quartararo a terminé deuxième, juste derrière l'Espagnol Pol Espargaro. "Le Qatar sera une autre histoire, mais de mon côté je me sens prêt à 100%", a-t-il notamment confié. Vainqueur de cinq des dix-huit courses et avec cinq autres podiums pour un seul abandon lors de la saison 2021, le pilote Yamaha veut encore progresser.

The #QatarGP is almost here!



Get ready for the action by checking out all the info here — MotoGP™ (@MotoGP) March 1, 2022

L'année du retour pour Marc Marquez ?

2022 sera-t-elle enfin l'année du retour au premier plan pour Marc Marquez ? Alors qu'il s'était accaparé six titres mondiaux en sept ans, entre 2013 et 2019, la "Fourmi de Cervera" a été longtemps gênée par des blessures lors des deux dernières saisons, où l'Espagnol n'a jamais pu être à 100 % de ses capacités. Reste que malgré ses problèmes de santé, Marquez a remporté trois Grands Prix la saison dernière, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Italie, pour finir à la 6e place du championnat du monde.



Marc Marquez chute lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne, le 23 octobre 2021. (ANDREAS SOLARO / AFP)

Valentino Rossi désormais retraité, le sextuple champion du monde pourrait avoir l'occasion de doubler l'Italien au palmarès des pilotes les plus titrés dans cette catégorie. Le mano à mano avec "El Diablo" s'annonce passionnant. "Je pense que Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia sont les premiers noms qui me viennent à l’esprit pour le combat pour le titre. Ils semblent être le pari le plus sûr, mais bien sûr, on ne sait jamais. Tout est très ouvert et c’est merveilleux, même si cela implique de devoir faire face à plus d’adversaires", s'avançait-il fin février. Lors des essais en Indonésie, le pilote de Honda a déçu, devant se contenter du 14e chrono, après le 17e vendredi et le 2e samedi.

Zarco dans la super-puissance Ducati

Déjà championne du monde en titre des constructeurs, la firme italienne, Ducati, comptera cette saison huit motos dans son armada, contre six précédemment. Un atout de plus pour faire triompher la marque alors même que la puissance de son moteur avait fait des ravages sur les circuits en 2021. En plus de ses deux navires amiraux officiels, les Ducati vont équiper les formations Pramac, dont fait partie Johann Zarco, VR46 mais aussi Gresini.

Celle-ci a mis fin à son mariage avec Aprilia, qui courrait depuis sept saisons. Unies par les liens d'une collaboration depuis 2015, les deux continuent leur route chacune de leur côté en 2022. Gresini sera "une équipe entièrement italienne composée de Fabio Di Giannantonio et Enea Bastianini : deux pilotes très jeunes mais déjà très liés à Fausto et à Gresini Racing", avait expliqué la firme italienne au mois de juin dernier. Aprilia, de son côté, s'est réengagée jusqu'en 2026, comme une équipe d'usine à part entière avec Aleix Espargaro et Maverick Viñales.

Valentino Rossi le retraité omniprésent

Voilà un jeune retraité toujours actif. Après avoir fait ses adieux au guidon en fin de saison dernière, Valentino Rossi ne quitte pas le paddock pour autant. La légende italienne dirige désormais l'équipe VR46, qui porte donc ses initiales et son numéro fétiche, pour sa première saison en MotoGP. Les deux pilotes, Luca Marini, son demi-frère et Marco Bezzecchi, sont, eux-aussi Italiens, et équipés d'une Ducati.

21 courses et le retour de l'Indonésie au programme

25 ans plus tard, le paddock fait son retour en Indonésie. Alors qu'il devait connaître ses premières courses en 2021, le circuit de Mandalika a attendu une année de plus (en raison du Covid-19) pour recevoir les doux bruits des moteurs le dimanche 20 mars 2022.

"Nous savons que le Grand Prix de Mandalika deviendra l’un des plus importants du calendrier dans l’avenir. L’Indonésie est un marché clé pour Dorna, et pour tous les acteurs du championnat", avait réagi Carmelo Ezpeleta le PDG de Dorna au moment de visiter les installations.

Back in Indonesia after 25 years!



A new challenge awaits as the same passion we know returns #MotoGP pic.twitter.com/h5A4nR00pU — MotoGP™ (@MotoGP) February 11, 2022

En plus de l'Indonésie, l'Argentine, la Finlande, le Japon, la Thaïlande, la Malaisie reviennent au programme cette saison, désormais pourvue de 21 dates, contre 18 en temps normal, ou 14 en 2020 et 19 en 2018 et 2019. L'Espagne se taille la part du lion avec pas moins de quatre courses sur ses terres (Jerez, Barcelone, Aragon et Valence), alors que le Grand Prix de France se déroulera le 15 mai au Mans.