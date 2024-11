MotoGP : grâce à son podium à Barcelone, Jorge Martin décroche son premier titre de champion du monde

Le titre de champion du monde pouvait se jouer sur le dernier Grand Prix de la saison. Avant le départ de la course sur le circuit de Barcelone-Catalogne, dimanche 17 novembre, Jorge Martin (Ducati-Pramac) devançait Francesco Bagnaia (Ducati) de 19 points. Bien que Bagnaia ait remporté la victoire en Espagne, Martin a conservé son avance au classement général avec une troisième place et s'imposer comme champion du monde MotoGP 2024.

Pourtant, Francesco Bagnaia a tout donné lors de ce dernier week-end de compétition. L'Italien a récolté le maximum de points en remportant la course au sprint samedi, puis le Grand Prix dimanche, qu'il a mené de bout en bout. De son côté, Jorge Martin, habituellement agressif, a démontré qu'il avait appris à se maîtriser et à gérer une course en position favorable. Comme l'an passé, la saison s'est de nouveau jouée entre le pilote espagnol et l'Italien, chacun totalisant sept victoires. Mais cette fois, c'est le double champion du monde en titre qui a dû céder son trône.

Les deux pilotes français dans le dur

Onzième et quatorzième lors de ce dernier Grand Prix de la saison, Fabio Quartararo et Johann Zarco concluent une année difficile. Les deux pilotes français, habitués à jouer les premiers rôles lors des saisons précédentes, ont subi un sévère déclassement cette année. Fabio Quartararo, champion du monde 2021, termine la saison à la 13e place. Johann Zarco, pour sa part, devra se contenter de la 17e position.

L'année 2024 de MotoGP aura été marquée par le retour au premier plan de Marc Marquez. Deuxième derrière Francesco Bagnaia à Barcelone, le sextuple champion du monde, en rédemption cette saison, retrouve le podium du championnat avec la 3e place au général. Le pilote espagnol n'avait plus connu un top 3 depuis son dernier titre en 2019.

Si Ducati Lenovo Team n'a pas remporté le titre pilote, l'équipe italienne pourra néanmoins se consoler en remportant le classement par équipes.