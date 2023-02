Enduropale 2023 : un pilote roule sur un concurrent à terre, l'organisation demande une "sanction exemplaire"

Après l'accident survenu samedi, lorsque les pilotes se dirigeaient vers la ligne de départ, l’organisation de la course a immédiatement saisi la Fédération française de motocyclisme.

Tout part d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Alors que l'Euduropale se déroulait samedi 4 février au Touquet, un spectateur a filmé une scène choquante. Durant le convoi menant les pilotes vers la ligne de départ, l'un d'entre eux a chuté de sa moto. Alors qu'il se trouvait au sol, un concurrent semble lui rouler dessus volontairement. "Ce type de comportement apparaît moralement, sportivement et éthiquement inadmissible et contraire aux valeurs que nous défendons à l’Enduropale", a expliqué l'organisation de la course dans un communiqué, ce dimanche.

Le pilote va prochainement devoir répondre de son acte. "Après visionnage des images du convoi du 47e Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, l’organisation a immédiatement saisi la fédération française de motocyclisme pour convoquer le pilote n°322. Le Tribunal national de discipline et d’arbitrage sera prochainement saisi pour statuer sur le comportement de ce pilote", détaillent les organisateurs.

Une exclusion à vie de la course ?

Ce dernier risque gros. "On trouve cela inadmissible. Ils sont pressés d'aller sur la ligne de départ, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se rouler les uns sur les autres", ont-ils précisé à franceinfo: sport, ajoutant qu'ils allaient voir avec les autorités fédérales "pour l'exclure à vie de la course". "Nous demandons à ce qu’une sanction exemplaire soit prononcée", ajoute l'organisation. Le geste a suscité de nombreuses réactions, une pétition a même été lancée pour réclamer "l'exclusion définitive de la fédération française de motocyclisme" pour le pilote coupable. Celle-ci a déjà récolté plus de 1 000 signatures.

Le pilote fautif, Tom Maurizi a présenté ses excuses par l'intermédiaire de la Voix du Nord [article payant] : "J’ai carrément paniqué. Je ne suis pas bien avec ça, ça n’était pas mon but de rouler sur lui. Après, je ne pensais qu’à ça pendant la course. Quelqu’un est tombé devant moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite car je savais pas ce qui arrivait. J’ai préféré accélérer en levant l’avant de la moto pour ne pas lui faire mal."