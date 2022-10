DIRECT. MotoGP : Francesco Bagnaia en tête après la chute de Jorge Martin, Fabio Quartararo sur le podium provisoire... Suivez le GP de Malaisie

Une occasion en or. Passé en tête du classement des pilotes devant Fabio Quartararo en Australie, Francesco Bagnaia peut être sacré champion du monde de MotoGP à l'issue du Grand Prix de Malaisie, qui débute dimanche 23 octobre, à 9 heures, à Sepang. Il devra pour cela marquer onze points de plus que le Français, mais la tâche ne s'annonce pas simple, puisque la pluie pourrait être de la partie, et que Bagnaia s'élancera de la 9e place sur la grille.



Décevant en qualifications, Fabio Quartararo n'a pas profité des chutes de l'Italien et ne part qu'en douzième position. Mais El Diablo n'est pas le seul adversaire avec lequel Bagnaia va devoir composer, puisque pour être sacré champion du monde, le pilote Ducati ne devra pas céder plus de deux points à Aleix Espargaro et plus de 17 à Enea Bastianini, deuxième sur la grille derrière Jorge Martin. Suivez le Grand Prix en direct.