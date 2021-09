Formule 1 : les essais libres 3 du GP de Russie annulés, les qualifications "prioritaires" si la météo le permet

Douche froide sur le paddock. La pluie qui s'abat sur Sotchi depuis cette nuit s'est transformée en intense orage dans la matinée de samedi, rendant la sortie des véhicules impossible sur ce circuit particulièrement plat, où l'eau s'évacue difficilement. Sur le paddock de la F2 et de la F3, les mécaniciens ont ainsi de l'eau jusqu'aux chevilles, selon des vidéos postées par le pilote français Victor Martins.

Keeping the socks dry https://t.co/XKYz4SBVC4 — Victor MARTINS (@VictorMartinsFR) September 25, 2021

"Selon les prévisions, la pluie devrait continuer à ce niveau jusqu'à 13h30-14h00 locales avant de diminuer dans l'après-midi", a précisé le directeur de course Michael Masi dans la matinée. "Notre objectif est d'être prêts d'un point de vue opérationnel pour commencer toutes les séances et de juger en fonction des conditions du moment", a-t-il continué, ajoutant que "la priorité sera donnée aux qualifications de la F1 cet après-midi".

Le précédent Spa-Francorchamps

La tombée de la nuit, autour de 18h15, sera aussi une contrainte, d'autant que "dans de telles conditions météo, la luminosité diminue bien plus tôt", a rappelé Masi. "Ce sera notre limite. Si les qualifications ne peuvent pas se tenir aujourd'hui, (...) elles auront lieu dimanche matin". Un cas de figure qui s'est déjà produit lors des GP du Japon en 2004, 2010 et 2019 à cause de passage de typhons.

C'est la deuxième fois cette saison que la pluie perturbe un GP de F1. Sous le déluge à Spa-Francorchamps, en Belgique, fin août, la course avait duré quatre tours avant de consacrer le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), devant les Britanniques George Russell (Williams) et Lewis Hamilton (Mercedes). Conformément au règlement, la moitié des points avaient été attribués au terme de ce non-GP dans des conditions dantesques, derrière la voiture de sécurité, alors que dépasser était impossible, provoquant un déluge de critiques contre les organisateurs du championnat.

Hamilton lui-même avait évoqué "un scénario pour l'argent", ce que le président de la F1, Stefano Domenicali, a réfuté. Sur un tracé sur lequel elle est invaincue depuis 2014, Mercedes a dominé les essais libres vendredi, avec le Finlandais Valtteri Bottas devant son équipier britannique.