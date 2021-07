Formule 1 - GP de Grande-Bretagne : Max Verstappen remporte la première course sprint et s’offre la pole position à Silverstone

Les pneus surchauffés et les freins en flamme à l’extinction des feux, Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton dès le départ de la qualification au sprint à Silverstone, samedi 17 juillet. Le Néerlandais a conservé son avantage dans les 17 tours suivants et partira en pole position du Grand Prix, dimanche.

Les attaques de Lewis Hamilton dans les premiers tours n’ont pas suffi au Britannique pour revenir sur son rival. Avec sa première place au sprint, Verstappen remporte 3 points au classement du championnat du monde et augmente l’écart avec Hamilton d’une unité, puisque la deuxième place du pilote Mercedes lui rapporte deux points. Valteri Bottas s’élancera de la troisième position et remporte un point au sprint.

MAX: "I got off to a really good start and that was a great fight with Lewis early on. You could see we were pushing hard as there was lot of blistering on our tyres.



"I think tomorrow will be a very exciting race and we're looking forward to it"