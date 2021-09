Formule 1 : George Russell nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes

Le jeu des chaises musicales se poursuit en Formule 1. Après le départ de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo pour remplacer Kimi Räikkönen, Mercedes recrute George Russell qui fera équipe avec son compatriote Lewis Hamilton. C'est le pilote britannique qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux mardi 7 septembre. "C'est officiel. La saison prochaine, je serai un pilote Mercedes en F1. C'est un jour spécial pour moi."

Depuis ses débuts en F1 en 2019 chez Williams, George Russell s’est révélé être un pilote prometteur. Au volant d’une monoplace limitée, il a souvent devancé ses coéquipiers et a décroché la deuxième place des qualifications du Grand Prix de Belgique en août, soit le meilleur résultat en qualifications d’une Williams depuis 2014. Cette position de départ lui avait permis, grâce au scénario pluvieux de la course arrêtée avant d'avoir vraiment commencé, de monter pour la première fois sur le podium.

Lewis Hamilton très élogieux envers son futur coéquipier

George Russell a déjà piloté une Flèche d’argent en course, lors du Grand Prix de Sakhir en 2020, en remplacement de Lewis Hamilton, positif au Covid-19. Alors qu’il était en tête, une erreur des mécaniciens de Mercedes lors du passage aux stands, suivie d’une crevaison lente, l’avait privé de son premier podium. Il avait tout de même marqué ses premiers points en Formule 1 avec une 9e place.

La saison prochaine, il fera équipe avec le septuple champion du monde, élogieux à son égard : "George est un pilote incroyablement talentueux. Son tour de qualification la semaine dernière (à Spa) était formidable. Je pense qu’il est humble et qu’il a une bonne approche […] Il est le futur de ce sport. Il a déjà montré qu’il avait une super conduite et je suis sûr qu’il va continuer à progresser", a déclaré Lewis Hamilton en préambule du Grand Prix des Pays-Bas le week-end dernier. Son compatriote lui a rendu la pareille lors de l'annonce de sa nomination en parlant de lui comme "du plus grand pilote de tous les temps". Il deviendra donc son coéquipier, mais également peut-être son premier adversaire.