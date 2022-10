Max Verstappen champion du monde de Formule 1 pour la 2e année consécutive : "Il m'a épaté et son écurie aussi", réagit Alain Prost

Max Verstappen "m'a épaté et son écurie aussi", a déclaré ce dimanche 9 octobre sur franceinfo Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1, alors que le Néerlandais Max Verstappen est devenu, pour la deuxième année consécutive, champion du monde de Formule 1 après sa victoire au Grand Prix du Japon. À 25 ans, "c'est une carrière assez exceptionnelle."

franceinfo : Max Verstappen vous a-t-il épaté cette saison ?

Alain Prost : Oui, il m'a épaté et son écurie aussi. C'est à moitié surprenant. L'année dernière j'avais dit qu'on allait voir le meilleur Verstappen après son premier titre. Cette année, on a vu qu'il a été capable d'assurer des points ce qui lui donne une confiance psychologique augmentée. A côté de ça, il y a une écurie (Red Bull) qui est au sommet de son art aujourd'hui. Ils ont gagné un championnat et bien géré les nouveaux règlements ce qui n'est pas évident parce que pas mal de ressources des équipes ont été affectées à ces règlements. A 25 ans, c'est une carrière assez exceptionnelle.

La course a été interrompue au 3e tour, pendant deux heures, en raison des conditions météo et de deux abandons et les conditions de sécurité n'étaient pas toujours bonnes. Qu'en pensez-vous ?

Cela ne m'amuse pas, ça m'interpelle. On touche à la sécurité des pilotes donc ce n'est pas très amusant. Il y a eu deux, trois problèmes. Le fait de partir dans des conditions comme ça c'est toujours compliqué, mais le vrai problème c'est la dépanneuse [en début de course un véhicule de dépannage était présent sur la piste alors que les pilotes s’y trouvaient également]. C'est arrivé en 2014 avec l'accident (mortel) de Jules Bianchi dans des circonstances assez semblables. Cela parait incroyable que sur le même circuit on refasse la même chose. Une Formule 1, même si elle rentre dans la dépanneuse à 50 km/h, on sait que les conséquences sont plus que redoutables. Donc c'est scandaleux.

La présence d'un engin de dépannage sur la piste du Grand Prix du Japon vous a choqué ?

Je ne pensais pas qu'on puisse revoir ça dans un grand prix de F1 et même sur n'importe course. On peut attendre un tour de plus que les voitures s'arrêtent et on fait rentrer la dépanneuse. C'est ce qu'on a toujours demandé. Même à l'époque on remarquait la vitesse élevée des coureurs mais le problème n'est pas là, cela ne doit pas avoir lieu. Ce serait intéressant de suivre l'enquête qui va être diligentée et qui va être poussée par pas mal de pilotes.