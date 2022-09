Les Bleus qualifiés in extremis en basket, Evenepoel roi de la Vuelta, Swiatek et Alcaraz couronnés à New York… Ce qu’il faut retenir du week-end de sport

Du tennis au basket, en passant par le cyclisme et la Formule 1, l’actualité sportive a été très riche ce week-end des 10 et 11 septembre. Les Bleus de l’équipe de France de basket ont arraché leur qualification en quarts de finale de l’Eurobasket après une prolongation tendue face à la Turquie, tandis que Remco Evenepoel est devenu le premier Belge à s’imposer sur un grand tour depuis quarante-quatre ans. A New York, l'US Open a sacré Iga Swiatek et Carlos Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial. Franceinfo: sport fait le point sur ce qu’il ne fallait pas manquer ce week-end.

Les Bleus miraculés à l’Eurobasket

L’équipe de France est revenue de loin. Bousculés par la Turquie tout au long de leur huitième de finale, samedi midi, les Bleus ont réussi à arracher la prolongation puis à renverser la rencontre (86-87). Portés par un Rudy Gobert omniprésent en fin de match et un Terry Tarpey décisif, ils ont réussi à décrocher leur ticket pour les quarts de finale, cinq ans après l’élimination frustrante contre l’Allemagne en huitièmes lors du dernier tournoi européen.

"C'est probablement le scénario le plus dingue que j'ai connu", a avoué Vincent Collet après la rencontre. Au cœur et au mental, ses hommes poursuivent leur chemin dans la compétition. Ils défieront l’Italie, mercredi soir, pour une place dans le dernier carré.

Remco Evenepoel s'adjuge la Vuelta

C’est un succès que la Belgique attendait depuis quarante-quatre ans en grand tour. Trois semaines après le départ des Pays-Bas, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a ramené le maillot rouge à Madrid, pour remporter la 77e édition de la Vuelta. Devenu leader du classement général à l’issue de la 6e étape en haut du Pico Jano, le Belge de 22 ans n’a plus lâché la précieuse tunique.

Mis sous pression par Primoz Roglic à l’aube de la troisième semaine, avant la chute et l’abandon du coureur slovène, Evenepoel n’a pas craqué et s’est offert la plus grande victoire de sa carrière. Il devient le premier Belge à remporter un grand tour depuis Johan De Muynck, sur les routes du Giro, en 1978.

US Open : l'année folle de Swiatek, le couronnement d'Alcaraz

Une victoire pour l'histoire. Sacré en finale de l'US Open après un combat de quatre sets contre Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6 [1], 6-3), Carlos Alcaraz a décroché son premier titre en Grand Chelem à New York. Un succès qui le propulse lundi matin à la place de numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière. A 19 ans, 4 mois et 8 jours, il détrône Lleyton Hewitt et devient le plus jeune joueur à prendre la tête du classement ATP.

I'm lost for words at right now! I just want to keep dreaming!



— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 12, 2022

Dans le tableau féminin, Iga Swiatek s’est montrée irrésistible pour dominer Ons Jabeur, dans la nuit de samedi à dimanche (6-2, 7-6[5]). D’abord toute en puissance, puis au mental pour contenir les assauts de la Tunisienne, Swiatek a empoché son premier US Open, son troisième titre en Grand Chelem. La Polonaise soigne ses statistiques impressionnantes : dix victoires en dix finales disputées depuis Roland-Garros en 2020, sept titres cette année et une série de 37 victoires de suite au printemps.

La Rochelle enchaîne, les derniers finalistes se révoltent en Top 14

La deuxième journée de Top 14 a souri aux grosses écuries. Les Rochelais ont confirmé leur bon début de saison en allant chercher leur première victoire à l'extérieur, sur la pelouse du LOU (23-21). Avec deux succès et huit points au compteur, ils prennent la tête du championnat.

Battus lors de la journée d'ouverture, le champion en titre Montpellier et le finaliste Castres ont ouvert leur compteur à domicile. Porté par le jeu au pied de Louis Carbonel, le MHR a dominé de fébriles bordelais (29-19), tandis que Castres n'a pas tremblé face au Stade Français (30-20).

Dans les autres rencontres de la journée, l'Aviron Bayonnais a décroché une prestigieuse victoire face au Racing 92 (31-25) pour son premier match à Jean-Dauger. Clermont a pris le meilleur sur la Section paloise (33-24), Brive s'est imposé à Perpignan (17-6) et Toulouse, en solide leader, s'est promené face à Toulon (28-8).

Formule 1 : Verstappen s'impose à Monza sur les terres de Ferrari

En pole position, Charles Leclerc espérait pouvoir conjurer le signe indien et mettre fin à l'hégémonie de Max Verstappen depuis le retour de la trêve estivale. Encore raté. Verstappen s'est imposé pour la cinquième course de rang, la première fois en Italie, sur les terres de Ferrari, alors qu'il partait en septième position. Le pilote Red Bull a devancé son rival Leclerc, très agacé de voir la course se terminer derrière la voiture de sécurité alors qu'il espérait disposer de derniers tours pour chasser son vis-à-vis. George Russell (Mercedes) complète le podium.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) grapille la huitième place, juste devant le débutant Nyck de Vries, appelé de dernière minute au volant de sa modeste Williams et 9e pour son premier Grand Prix.

A noter par ailleurs que le tracé de Monza a couronné le jeune pilote français Victor Martins, sacré champion du monde de F3.

Ligue 1 : le PSG et l'OM s'envolent

Se dirige-t-on vers un duel PSG-OM pour le titre ? Après sept journées de championnat, ce scénario se dessine. Samedi, le PSG a d'abord dompté Brest sans briller au Parc des Princes (1-0). Dans la soirée, l'OM a répondu en renversant Lille au Vélodrome (2-1). Avec dix-neuf points au compteur (meilleur début de saison dans l'histoire des Marseillais), les deux rivaux sont au coude à coude en tête de la L1.

Dans leur rétroviseur, ils aperçoivent toutefois un Racing Club de Lens qui n'en finit plus de progresser. Vainqueurs vendredi des Troyens (1-0), les Artésiens prennent leurs aises sur le podium, juste devant des surprenants lorientais, tombeurs de Nantes (3-2). Les Merlus distancent ainsi l'OL, battu à Monaco en clôture de cette 7e journée (2-1). A noter aussi le festival de Rennes face à Auxerre (5-0), et l'énième défaite d'Ajaccio contre Nice (0-1).