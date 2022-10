Les Bleues en demi-finales du Mondial de rugby, Max Verstappen dans l'histoire, Lens nouveau dauphin du PSG... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

L'équipe de France féminine de rugby à XV a rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande en demi-finales du Mondial, Max Verstappen donne une nouvelle leçon à la concurrence au Mexique, le PSG tient son nouveau dauphin avec Lens... Voilà ce qu'il ne fallait pas manquer de ce week-end de sport.

Mondial de rugby 2022 : les Bleues vont retrouver les Black Ferns en demi-finale

Il a fallu un peu plus d'une heure aux joueuses de Thomas Darracq pour lâcher les chevaux et concrétiser leur domination face à l'Italie, en quarts de finale du Mondial de rugby (39-3). Pourtant, Joanna Grisez et Caroline Drouin avaient mis leurs partenaires sur les rails avec un premier essai et une transformation dès la 3e minute de jeu. Mais ensuite, le jeu des Bleues a été plus brouillon, ce qu'a confessé le sélectionneur à la pause. Trop pressées, ayant du mal à concrétiser leur possession, les joueuses du XV de France ont fini par prendre le dessus grâce à leur mêlée, avant de dérouler (quatre essais en 20 minutes).

L'essentiel est ailleurs : pour la sixième fois consécutive - la huitième en neuf éditions - les Tricolores sont en demi-finales de la Coupe du monde. L'obstacle sera de taille, samedi 5 novembre (7h30), pour les Bleues, qui devront se défaire des Néo-Zélandaises à domicile, tombeuses du pays de Galles (55-3).

De part leur qualité de gestionnaires et de finisseuses, Caroline Drouin et Joanna Grisez, habituées à porter la tunique du rugby à 7, ont porté les Bleues vers la victoire contre l’Italie, samedi. #FRAITA #RWC2021 https://t.co/zCOKxtb7xE — francetvsport (@francetvsport) October 29, 2022

Tennis : Medvedev et Auger-Aliassime prennent rendez-vous avant le Masters 1000 parisien

Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime ont fait le plein de confiance ce week-end. Le Russe, numéro quatre mondial, a remporté le tournoi de Vienne (ATP 500) contre le Canadien Denis Shapovalov (4-6, 6-3, 6-2). Son compatriote Félix Auger-Aliassime, 9e mondial, a quant à lui été moins accroché et pris le meilleur à Bâle (ATP 500) sur Holger Rune (6-3, 7-5). Les quatre finalistes ont rendez-vous à Paris pour le dernier Masters 1000 de la saison.

Ligue 1 : Paris et Rennes enchaînent, Lyon se relance, Marseille stagne

L'ogre parisien a bien failli tomber dans le piège troyen, samedi au Parc des Princes. Fébriles défensivement sans Marquinhos, laissé sur le banc, menés deux fois au score, les joueurs de Christophe Galtier s'en sont remis à Carlos Soler puis à ses trois stars offensives - Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar - pour accrocher un 11e succès cette saison en Ligue 1 (4-3).

Derrière le PSG, Lens a fait la bonne opération en s'imposant avec la manière contre Toulouse (3-0) grâce à un triplé de Loïs Openda. Les Sang et Or récupèrent la place de dauphin, à la faveur de la défaite lorientaise contre Nice (1-2). Rennes a poursuivi sa belle série, en signant un cinquième succès consécutif en championnat face à Montpellier (3-0), et grimpe sur la troisième marche du podium, devant les Merlus.

Toujours dans la lutte pour les places européennes, Monaco, tombeur d'Angers (2-0) et Lyon, vainqueur au Groupama Stadium contre Lille (1-0), se rapprochent de l'OM, toujours 5e mais qui a perdu deux points à Strasbourg après avoir mené 0-2 (2-2).

Formule 1 : Verstappen un peu plus dans l'histoire

Une victoire de plus au compteur du champion du monde. Déjà couronné depuis le début du mois d'octobre, Max Verstappen (Red Bull) est insatiable et l'a montré une nouvelle fois lors du Grand Prix du Mexique. Auteur de la pole, il a parfaitement géré sa course, dimanche, pour signer sa 14e victoire de la saison. Il s'agit d'un nouveau record sur un même exercice, après avoir égalé l’ancienne marque de Michael Schumacher et Sebastian Vettel, à Austin lors du Grand Prix des Etats-Unis la semaine passée. "Ça a été une année incroyable jusqu’ici, et on veut aller chercher encore d’autres victoires cette saison", a prévenu le Néerlandais.

Derrière lui, on retrouve les mêmes hommes qu'en 2021 sur le podium, à savoir Lewis Hamilton (Mercedes) et celui qui évoluait à domicile ce week-end, Sergio Pérez (Red Bull).