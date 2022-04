Leclerc intouchable, le XV de France poursuit son sans-faute, la désillusion de Cosnefroy... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

De la joie des Bleues du rugby et de la basketteuse Gabby Williams à la déception de Benoît Cosnefroy, en passant par le retour presque miraculeux de Tiger Woods, retrouvez les grands moments du week-end de sport.

Rugby : les Bleues poursuivent leur sans-faute dans le Tournoi

Pour leur premier déplacement du Tournoi des six nations, les coéquipières de Gaëlle Hermet ont assuré l'essentiel en Écosse. En signant une victoire bonifiée (8-28), elles poursuivent leur sans-faute et recollent aux basques des Anglaises en tête du classement.

Si la première mi-temps a été réussie, ponctuée de quatre essais dont un nouveau doublé de Laure Sansus, la seconde a été moins maîtrisée. Mises en difficulté par le XV du Chardon, les Tricolores ont souvent été pénalisées et ne sont pas parvenues à aggraver le score.

Ligue 1 : Paris s'envole vers le titre, Marseille et Rennes font le trou

Un trio s'échappe en Ligue 1. Pour le PSG, la possibilité de voir le titre s'échapper avec ses douze points d'avance sur son premier poursuivant semble loin. Les Parisiens ont fait un pas de plus avec un large succès à Clermont (1-6). Mais ce week-end, la bonne opération se trouve du côté de Marseille et Rennes. Profitant du nul de Strasbourg face à Lyon (1-1) et du revers niçois contre Lens (3-0), ils comptent désormais respectivement sept et six points d'avance sur la quatrième place.

Marseille n'a pas tremblé contre Montpellier (2-0), avec deux buts marqués dans les vingt premières minutes. La balade a été moins tranquille pour Rennes à Reims (2-3). Après avoir pris trois buts d'avance grâce à Benjamin Bourigeaud, double buteur, et Martin Terrier, les Bretons ont vu Reims revenir à une longueur. Mais les hommes de Bruno Génésio ont tenu bon pour se rapprocher de la Ligue des champions.

Golf : le retour de Tiger Woods

L'exploit était déjà d'être là. Quatorze mois après son grave accident de voiture, dont il a failli ressortir amputé d'une jambe, Tiger Woods s'est présenté sur le mythique green du Masters d'Augusta. Dans le coup après deux tours, la légende du golf américain (quinze majeurs remportés, dont cinq à Augusta) a finalement craqué lors des deux dernières journées. Avec une carte finale de +13, le Californien a réalisé sa pire performance à Augusta.

Mais pas de quoi entamer sa joie d'être là, sous les applaudissements chaleureux des amateurs de golf. "C’est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens, a expliqué l'Américain à CBS. Considérant où j’en étais il y a un peu plus d’un an et ce que l’avenir me réservait à ce moment-là, c’est incroyable d’être ici et d’avoir été en mesure de jouer les quatre tours."

Formule 1 : Charles Leclerc intouchable au Grand Prix d'Australie

Il a survolé le Grand Prix d'Australie. Sans concurrent après l'abandon de Max Verstappen au 39e tour, Charles Leclerc s'est offert sa deuxième victoire de la saison.

Dans sa Ferrari, le Monégasque a dominé la course de bout en bout. Au final il s'est imposé devant la Red Bull de Sergio Lopez et la Mercedes de George Russell. Les Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé en 7e et 9e position. Au classement général, Charles Leclerc creuse l'écart avec la deuxième place, désormais occupée par George Russell.

MotoGP : Bastianini au-dessus, Quartararo limite la casse

Et de deux pour Enea Bastianini. L'Italien a remporté sa deuxième course de la saison en s'imposant à Austin lors du Grand Prix des Amériques, dimanche. Bastianini a pris le meilleur sur Jack Miller (Ducati) en fin de course pour l'emporter devant Alex Rins (Suzuki) et Miller. Impérial d'intelligence et de maîtrise, le pilote Gresini Ducati reprend la tête du championnat pilotes.

Nouveau week-end contrasté en revanche pour les pilotes tricolores. Le champion du monde en titre Fabio Quartararo a sauvé la septième place, malgré une Yamaha toujours loin du compte en termes de vitesse de pointe, si importante sur le tracé du COTA. "El Diablo" est cinquième du classement pilotes, à 17 points de la tête. Johann Zarco (Pramac Ducati), seulement neuvième dimanche après s'être élancé du quatrième rang, est huitième.

Cyclisme : Cosnefroy battu sur le fil à l'Amstel Gold Race

L'instant de quelques minutes, Benoît Cosnefroy a pensé avoir remporté la course. Dans un sprint final intense avec Michal Kwiatkoswki (Ineos Grenadiers), il a d'abord été été annoncé vainqueur, avant que la photo finish ne révèle le contraire. Pour un boyau, c'est bien le Polonais qui a coupé la ligne en premier, dimanche à Valkenburg. Sept ans après son premier succès en Hollande, il signe sa deuxième victoire dans l'épreuve.

Partis en duo à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Cosnefroy et Kwiatkoswki ont tenu dans les derniers instants de la course. Annoncé comme le favori de la course, Mathieu van der Poel n'est jamais parvenu à prendre la bonne échappée, terminant la course en quatrième position.

Basket : l'internationale tricolore Gabby Williams championne d'Europe et meilleure joueuse

A cinq mois de la Coupe du monde féminine, Gabby Williams est en très grande forme. L'ailière de l'équipe de France, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, a confirmé tout son talent sur la scène européenne. L'Américaine naturalisée a porté son équipe hongroise de Sopron au titre de l'Euroligue féminine, en dominant les Turques de Fenerbahçe en finale (60-55), dimanche, dans un duel à distance avec Bria Hartley, autre internationale tricolore naturalisée. Cerise sur le gâteau, Williams a été élue meilleure joueuse du Final Four, avec des moyennes de 14,5 points, 5 rebonds et 3,5 interceptions. La joueuse de 25 ans avait déjà été élue meilleure défenseuse de l'Euroligue la saison passée.