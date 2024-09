Formule 1 : meilleure forme, fin de saison sans-faute, impact des courses sprint… Comment Lando Norris peut détrôner Max Verstappen

En signant sa troisième victoire de la saison, dimanche à Singapour, Lando Norris s'est un peu plus rapproché du leader Max Verstappen. Il lui reste six week-end de course pour opérer une remontée fantastique vers un premier titre en carrière.

Après deux saisons de domination sans partage de Red Bull et Max Verstappen, les fans de Formule 1 vont-ils profiter d'une fin de saison disputée ? À un peu plus de deux mois du dénouement, rien n'est encore joué dans la course au titre de champion du monde des pilotes, et Lando Norris est en train de s'imposer comme véritable challenger au favori annoncé.

Vainqueur pour la troisième fois de la saison à Singapour dimanche, le pilote McLaren est en train de grignoter son retard grâce à une bonne forme récente, tant personnelle que de sa monoplace. Encore surnommé "Lando No-win" en début de saison, le Britannique a débloqué son compteur dans la catégorie reine en remportant son premier Grand Prix à Miami début mai. Depuis, il a systématiquement terminé dans le top 5 de chaque Grand Prix disputé, à l’exception de sa dernière place en Autriche.

Sa bonne forme est particulièrement marquante depuis le retour de la trêve estivale. Lancé par sa deuxième victoire aux Pays-Bas, sur les terres de son rival, il a toujours marqué plus de points que le Néerlandais à chaque week-end de course, et réduit petit à petit son retard de -70 à -52.

A l'opposé, ces derniers temps, Max Verstappen cale. Il ne s’est plus imposé depuis le Grand Prix d’Espagne, le 23 juin, soit il y a huit courses. C’est sa plus longue série sans victoire depuis la saison 2020 (11). Sur ce laps de temps, le pilote Red Bull a aussi eu du mal à accrocher le podium, sur lequel il n’est monté qu’à trois reprises (contre 5 pour Norris).

Il faudra une fin de saison parfaite, et des écarts

À Singapour, la performance écrasante du natif de Bristol (victoire avec 21 secondes d'avance) lui a permis d'opérer un nouveau rapproché, et de continuer à croire en ses rêves de titre. Après le rendez-vous de Singapour, 52 points séparent les deux hommes au classement, avec encore six week-ends de course au calendrier.

Pour combler cet écart à coup sûr, il faut que Lando Norris reprenne en moyenne neuf points par week-end de course au triple champion du monde. Pour atteindre ce total, le Britannique, lorsqu'il s'impose (et inscrit 25 points), doit reléguer Verstappen au-delà de la deuxième place (qui rapporte 18 points). En cas de deuxième place du pilote McLaren, le Néerlandais ne devra pas être plus haut que sixième, de troisième place, septième... Ou alors il faudra compter sur une défaillance de la Red Bull n°1 pendant que le pilote McLaren engrange de gros points. Les scénarios et combinaisons sont nombreux.

Mais il faut aussi comptabiliser les trois courses sprint (Austin, Brésil et Qatar) qui vont elles aussi distribuer des points. Neuf unités à reprendre, c'est d'ailleurs presque le total octroyé par un succès dans le format sprint (8). Norris peut donc aussi chercher des bons coups sur ces courses ramassées, pour l'instant toutes remportées par Verstappen depuis le début de la saison.

Daniel Ricciardo’s fastest lap means Max Verstappen can finish 2nd to Lando Norris in all remaining Grands Prix and Sprints, regardless of fastest lap bonus points, and STILL win the drivers' championship#F1 #SingaporeGP — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Lando Norris ne pourra pas "se contenter" de simplement s'imposer et devancer son rival, comme ce week-end à Singapour. Il devra mettre au moins à un moment une ou plusieurs voitures entre eux pour continuer d'y croire. Car s'il remporte tous les Grands Prix restants avec le point du meilleur tour, ainsi que les courses sprint, mais que Max Verstappen termine à chaque fois à la deuxième place, ce dernier sera sacré champion du monde pour une quatrième fois de rang.