F1 : le titre constructeur entre McLaren et Ferrari, la place de dauphin pour Norris ou Leclerc... Les enjeux du dernier Grand Prix à Abou Dhabi

Une dernière course décisive. Le 24e et dernier Grand Prix de la saison de Formule 1, sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), va délivrer les derniers enseignements de l'année, dimanche 8 décembre. La bataille pour le titre de champion des constructeurs entre McLaren et la Scuderia Ferrari, le duel entre Alpine et Haas pour une place d'honneur, sans oublier la confrontation entre Lando Norris et Charles Leclerc… Franceinfo: sport vous explique les derniers enjeux pour cette ultime course en 2024.

McLaren vs Ferrari, 21 points les séparent pour le titre

Alors que le championnat des pilotes a déjà été remporté par Max Verstappen, à la suite de sa victoire à Las Vegas, le titre de champion des constructeurs reste à saisir. Grâce à une 10e place de Lando Norris et un podium de Charles Leclerc au Qatar, Ferrari a réduit son retard à seulement 21 points sur McLaren. Ce week-end, 44 points peuvent être marqués par une écurie au maximum. Pour rattraper l'équipe britannique, la Scuderia devra compter sur un exploit de Charles Leclerc, avant-dernier sur la grille, après une pénalité de dix places en raison d'un changement de batterie.

Pour être couronné, Ferrari doit terminer devant ses rivaux à Abou Dhabi. Cela ne sera cependant pas suffisant. Dans le cas où Charles Leclerc et Carlos Sainz terminent premier et deuxième, et que Lando Norris et Oscar Piastri occupent les 3e (15 points pris) et 4e places (12 points pris), le titre des constructeurs reviendra à McLaren. En effet, l'écurie britannique totaliserait 667 points, tandis que l'écurie italienne n'en aurait que 662.

Peu importe l'issue de cette bataille, le titre sera historique pour les deux équipes. McLaren attend ce sacre depuis 1998, Ferrari n'a plus été couronnée depuis 2008.

Alpine, une 6e place à défendre

Sans Esteban Ocon, débarqué avant son dernier Grand Prix par Alpine, l'écurie française place désormais sa confiance en son pilote de réserve, Jack Doohan, pressenti pour intégrer l'équipe en 2025. L'Australien disputera sa première course sous pression puisqu'il devra aider Alpine à maintenir sa 6e place au classement des constructeurs. Avec 59 points, le constructeur tricolore ne dispose que de cinq longueurs d'avance sur Haas (54 points), et 13 sur Racing Bull (46 points).

Pour ce dernier Grand Prix, l’objectif d’Alpine sera de placer l’un de ses pilotes dans les points (les 10 premières places) afin de sécuriser sa position. Si cela ne se réalise pas, l’écurie devra espérer que ses rivaux échouent à en faire autant. Une 6e place est cruciale au classement constructeurs, car elle permettrait de dégager une manne financière supplémentaire par rapport à une 7e place.

Click to show more

Lando Norris vs Charles Leclerc, un duel pour la deuxième place

En plus de se battre pour le titre de champion des constructeurs, Lando Norris (McLaren) et Charles Leclerc (Ferrari) viseront également la deuxième place au classement des pilotes. Les deux hommes ne sont séparés que par huit points, mais la tâche s'annonce ardue pour le Monégasque avec sa pénalité de 10 places.

Pour doubler Norris au classement, Leclerc doit impérativement finir devant son adversaire avec au moins deux places d’écart. Même en remportant la course et avec Lando Norris en deuxième position, il ne pourrait pas dépasser le Britannique au classement. Cependant, s’il gagne le Grand Prix et décroche également le point du meilleur tour, les deux pilotes seraient alors à égalité. Dans ce cas, Charles Leclerc dépasserait Lando Norris au nombre de victoires en Grand Prix (actuellement, ils en ont trois chacun).