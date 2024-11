F1 : Lando Norris remporte la course sprint au Brésil et grignote deux points sur Max Verstappen, troisième derrière Oscar Piastri

La stratégie des McLaren aura fonctionné. Au terme d'une course tactique, Lando Norris a remporté la course sprint au Brésil, samedi 2 novembre, devant son coéquipier Oscar Piastri. Ce dernier, longtemps en tête de la course après être parti en pole position, a eu ordre de laisser passer son partenaire chez McLaren, à la lutte avec Max Verstappen au classement général du championnat du monde, à deux tours de l'arrivée. "Je ne suis pas très fier de cela, mais je remercie Oscar pour ce beau travail d'équipe. Oscar méritait cette victoire aujourd'hui", a commenté Lando Norris au micro de la Formule 1, à l'issue de la course.

En s'imposant, le Britannique met fin à l'invincibilité de Max Verstappen, vainqueur des quatre sprints ayant eu lieu depuis le début de la saison. Troisième ce samedi, grâce à un dépassement sur Charles Leclerc à six tours de l'arrivée, le Néerlandais, actuel leader du championnat du monde (368 points), ne perd que deux points sur Lando Norris, son dauphin au général (323 points).

Côté français, Pierre Gasly empoche deux points de plus au classement général grâce à sa 7e place. "C'était une course difficile mais je suis content, on est arrivé à garder (Sergio) Perez (RedBull) derrière nous jusqu'au bout, c'était serré", commentait le Normand à l'arrivée. Son coéquipier chez Alpine, Esteban Ocon, parti en 16e position a, lui, franchi la ligne d’arrivée à la 13e place.