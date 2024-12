Direct F1 : Verstappen prend la première position dès le premier virage, Ocon et Colapinto dans le dans le bac à graviers... Suivez le Grand Prix du Qatar

Même sacré, Max Verstappen reste incorrigible. Une semaine après avoir décroché la quatrième couronne mondiale de sa carrière, le Néerlandais a failli s'octroyer la pole position du Grand Prix du Qatar, avant-dernier opus de la saison, qui débutera à 17h, dimanche 1er décembre à Losail.



Loin du compte lors de la course sprint disputée samedi (huitième), le pilote de l'écurie Red Bull Racing a haussé le ton lors de la séance de qualifications, en devançant au temps, George Russell (Mercedes, +0''055) et Lando Norris (McLaren, +0''252). Malheureusement pour lui, il a été rétrogradé d'une position pour un ralentissement jugé pénalisant pour son rival, et c'est ce même Russell qui partira de la meilleur place sur la grille.

Mais cette course sera surtout l'occasion pour McLaren et Ferrari de se disputer le titre au championnat du monde constructeurs. Un classement dominé par la firme anglaise (623 points contre 593), alors qu'Oscar Piastri partira quatrième, et que les deux pilotes de la Scuderia, Charles Leclerc et Carlos Sainz, partiront respectivement en cinquième et septième positions. Les Français Pierre Gasly (11e) et Esteban Ocon (20e), ne s'élanceront pas dans la zone des points.